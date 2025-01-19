Çocuğunuz düştü, dişi kırıldı veya çıktı: Panik yapmayın, doğru müdahale ile dişi kurtarmamıza destek olabilirsiniz

Çocuklar, dünyayı keşfetmenin heyecanıyla sürekli hareket halindedir. Ancak bu hareketlilik bazen düşmeler ve kazaları da beraberinde getirir. Çocuklarda diş yaralanmaları, özellikle oyun esnasında sıkça karşılaşılan durumlardandır travma öyküsü olmayan çocuk neredeyse yok denecek kadar az. Böyle bir durumda paniğe kapılmadan doğru adımları atmak, dişin kurtarılabilmesi için kritik öneme sahiptir. Bende bir diş hekimi olarak ailelere bu konuda rehberlik etmek istiyorum.

Evde Yapılması Gereken İlk Müdahale

1. Sakin Kalın: Çocuğunuz korkmuş olabilir. Önce onu sakinleştirip güvende hissetmesini sağlayın.

2. Durumu Değerlendirin:

• Diş Kırılmışsa: Kırık parçayı bulun, temiz bir mendil veya gazlı bezle saklayın.

• Diş Çıkmışsa: Çıkan dişi sadece taç kısmından tutarak temiz bir suyla yıkayın. Dişi, süt, tükürük ya da temiz su içinde muhafaza edin ve en kısa sürede diş hekimine gidin.

3. Kanamayı Durdurun: Kanama varsa, temiz bir gazlı bezle baskı yapın. Soğuk kompres uygulayarak şişliği önleyebilirsiniz.

4. Diş Hekimine Ulaşın: Çıkan dişin yeniden yerine yerleştirilebilmesi için ilk 30-60 dakika çok değerlidir. Hemen bir diş hekimine başvurun.

Diş Hekiminde Neler Olacak?

Çocuğunuz bir travma yaşadı ve bizlere başvurdu bu süreçte ne olacağını bilmeniz bizlere de zaman kazandırabilir:

Diş hekimine ulaştığınızda, süreç travmanın türüne göre şekillenecek :

• Yerinden Çıkan Diş (Avülsiyon):

Kalıcı diş yerinden çıktıysa ve uygun şekilde muhafaza edildiyse, hekim dişi yerine yerleştirebilir. Dişin sabitlenmesi için splint adı verilen geçici bir destek uygulanır. Süt dişlerinde ise bu işlem yapılmaz; kalıcı dişlerin sağlığını korumak için farklı bir tedavi planı oluşturulur .

• Kırık Diş:

Kırık yüzey sadece mine tabakasındaysa, estetik dolgularla onarılır. Daha derin kırıklarda, gerekirse kanal tedavisi yapılır. Diş travmayı aldı ve sallanıyorsa hekiminiz dişetini tedavi edip kanama varsa durdurup orada destekleyici doku yardımı kısa aralıklarla muayene edebilir.

• Yumuşak Doku Yaralanmaları:

Yaralanan dudak, diş eti veya yanak gibi bölgeler temizlenir ve gerekirse dikiş atılır.

Tedavi Sonrası Süreç

Diş hekimi tedaviyi tamamladıktan sonra düzenli takipler önemlidir. Travmaya uğramış dişin canlılığı, splintin çıkarılmasından sonra da kontrol edilir. Çocuğunuzun dişleriyle ilgili uzun vadeli bir sorun oluşmaması için düzenli diş hekimi ziyaretlerini ihmal etmeyin.

Unutmayın: Erken Müdahale Tedaci Süresini Kolaylaştırır!

Bu tür kazalarda doğru ve hızlı hareket ederek çocuğunuzun sağlıklı dişlerini koruyabilirsiniz. Ancak tedavi sonrası süreçte çocuğunuzun travmayı atlatmasına destek olmayı unutmayın. Bu süreçte hekiminiz bir pedodontist ile çalışarak hem ağız ve diş sağlığının korunmasını hem de psikolojik anlamda en iyi desteği sağlayacaktır.

Sağlıklı günlerde görüşmek dileğiyle!

Diş Hekimi Simge Alıcı