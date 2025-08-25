Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, geçtiğimiz gece trafikte yere çöp atan kişiye tepki gösteren Nahide Kurşun adlı yurttaşa teşekkür etti.

Duyarlı kadını makamında ağırlayan Şenkul, kendisine bir de Kıbrıs kültürünü yansıtan el işi takdim etti.

Sosyal medya hesabından konuyla ilgili paylaşımda bulunan Şenkul, "Çevreye karşı duyarlılığın artmasına yönelik yaptığı hareketin değeri büyük, bence değişim için hepimiz onun kadar cesaretli ve kararlı olmalıyız" ifadelerini kullandı.

Duyarlı kadın, geçtiğimiz gece aracından yere çöp atan kişiye tepki göstermiş, görüntülerin sosyal medyada yayınlanması üzerine, birçok kişiden takdir toplamıştı.

Şenkul'un paylaşımı şöyle:

"Araçtan Caddeye atılan çöpü yerden alarak onlara iade eden Nahide Kurşun ablamızı teşekkür etmek için belediyemize davet ettik, o da bizi kırmayıp geldi, tanıştık, sohbet ettik.

Çevreye karşı duyarlılığın artmasına yönelik yaptığı hareketin değeri büyük, bence değişim için hepimiz onun kadar cesaretli ve kararlı olmalıyız.

Kendisine gösterdiği duyarlılık için teşekkür edip, hepimiz adına ülkemizin kültürünü yansıtan el işini Nahide hanıma ilettik.

Biz Birlikte GİRNEYİZ."