Celal Özbekoğlu İçin Tören Düzenlendi

Girne Belediyesi eski Meclis Üyesi Celal Özbekoğlu için bugün 14:30’da, Girne Belediyesi Hizmet Binası’nda tören düzenlendi.

Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, eski Belediye Başkanları Nidai Güngördü ve Sümer Aygın ile Merhum’un oğlu Serdar Özbekoğlu’nun birer konuşma yaptığı törende; Özbekoğlu’nun ailesi ve sevenlerinin yanısıra çok sayıda siyasi yer aldı.

 

