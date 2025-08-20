Celal Özbekoğlu İçin Tören Düzenlendi

Girne Belediyesi eski Meclis Üyesi Celal Özbekoğlu için bugün 14:30’da, Girne Belediyesi Hizmet Binası’nda tören düzenlendi.

Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, eski Belediye Başkanları Nidai Güngördü ve Sümer Aygın ile Merhum’un oğlu Serdar Özbekoğlu’nun birer konuşma yaptığı törende; Özbekoğlu’nun ailesi ve sevenlerinin yanısıra çok sayıda siyasi yer aldı.