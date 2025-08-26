Çatalköy Esentepe Belediyesi 21 milyon TL’lik prim borcunu ödedi

Çatalköy Esentepe Belediye Başkanı Ceyhun Kırok, belediye personelinin sosyal güvencelerini güvence altına almak için önemli bir adım attıklarını duyurdu.

Kırok, 15/2022 sayılı “Belediyelerin Birleştirilmesine İlişkin (Özel) Yasa”dan önceki dönemden kalma 2006-2015 yıllarını kapsayan yaklaşık 21 milyon TL’lik İhtiyat Sandığı prim borcunun tamamının ödendiğini açıkladı.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Başkan Kırok, “Tüm emekçilerimize hayırlı olsun… Emeğe, emekçiye ve sosyal belediyecilik anlayışına vermiş olduğumuz önemden dolayı her koşul ve şartta beldemize fedakârca hizmet veren belediye personelimizin 2006-2015 yıllarını kapsayan birikmiş yaklaşık 21 milyon TL olan İhtiyat Sandığı prim borçlarını bugün itibariyle tümünü ödemiş bulunmaktayız. Yapılan bu ödeme ile hem belediyemizi aylık yaklaşık 740 bin TL faiz yükünden kurtarmış olduk hem de emekçi arkadaşlarımızın sosyal güvencelerini güvence altına alarak emeklilik zamanları geldiğinde mağduriyet yaşamalarını engelleyerek zor zamanlarda İhtiyat Sandığı Dairesi’nin sağladığı imkanlardan yararlanmalarının yolunu açtık. Tüm personelimize hayırlı olsun.” ifadelerini kullandı.