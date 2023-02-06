Çaresizlik duygusu insanı kahrediyor.

“Ne yapabilirim” diyor ve yanıtsız kalıyorsunuz.



“Annemi de kurtarın” diyen çocuğun sesi gitmiyor kulaklarımdan….

O ses hep peşimde nereye gitsem, ne düşünsem, ne kadar yutkunsam…

“Evladım” diyecektir o anne kurtulduğu zaman…

“Evladım, onu yalnız bırakmayınız…”



Evlatlarımız göçük altında şimdi…

Ne olur, ne olur kurtarınız onları...



***



Böylesi acımasız bir yanı vardır, en büyük felaketlerin…

Kendimizden uzak olmasını isteriz acının…

Yüzlerce, binlerce insan can vermiştir ve hepsi bir ana babanın evladıdır, hepsi bir evladın ana babası, kardeşi, sevdiği...

Biz canlarımızı isteriz.



***



Depremin enkazı arasında umut arıyor ve bekliyoruz sadece…

Çaresizlik duygusu insanı kahrediyor.



Bir başarı öyküsüydü bu oysa...

Kazanmışlardı...

Bir ödüldü bu ve o ödül kâbusa dönüştü.

Dünyalar başımıza yıkıldı kırk saniyede sadece…



***

İnsan utanıyor sıcacık bir ortamda oturmaktan…

Başını yastığa koymaktan, içtiği çaydan, sarıldığı battaniyeden utanıyor.

Ne varsa boğazımıza diziliyor…

Çaresizlik boğazımızı sıkıyor, nefessiz kalıyoruz.



***

Yıkılan binalar değil yalnızca…

Ders almayan zihniyettir, cehalettir, denetimsizliktir, umursamazlıktır.



Hatay’ın tepeden görüntüsüne baktım.

Un mu toz mu ne o binalar?

Belediye binaları ya da devlet hastanelerinin dahi yıkılmasını insan aklı almıyor.



Ne zaman büyük felaketler yaşansa analizler yapılır, meslek örgütleri anımsanır, bilim akla gelir, inşaat denetimi ve bina güvenliği konuşulur…

İmar planlarının, vize süreçlerinin, yapı kontrolünün ne kadar yaşamsal olduğu görülür.

Unutulur sonra…



Depreme dair şu öğüt çok ama çok değerlidir.

“Kaosun ortasında sakin kalmak, sıradanlığın ortasında sıra dışı olana hazırlıklı olmak gerekir…”



***



Çaresizlik duygusu insanı kahrediyor.

“Ne yapabilirim” diyor ve yanıtsız kalıyorsunuz.



İyi düşünelim, olumlu, pozitif, ne olur…

Sorumlu davranalım, insan hayatına saygı duyalım.

“Evlatlarımızı bağrımıza basacağız” diyelim.

Bir olumsuzluk varsa, güçlü olalım, acılı insanlarımıza omuz verelim, psikolojik destek için uzmanları şimdiden örgütleyelim.

Kenetlenelim.

Ders alalım.

