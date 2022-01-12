ÇARE SOSYAL DEVLETTİR

Asgari ücret tartışması devam ediyor olabilir fakat asgari ücret tartışması aslında bitmiştir.

Bugün bir markete girdiğinizde, bir restorana oturduğunuzda veya herhangi bir işletmeye uğradığınızda artık fiyatların yeni asgari ücrete göre düzenlendiğini görebilirsiniz.

Fiyatlardaki bu yükselmeyi ilk olarak döviz için, ardından elektrik için yaşamıştık. Fakat belki de en ağırını asgari ücret tartışmalarının çıktığı sırada yaşadık.

Peki, nedir sorun? Artmasın mı asgari ücret? Çözüm asgari ücreti artırmamak mıdır?

Hayır, aslında kimse bunu söylemiyor. Veya söylememeli!

Buradaki sıkıntı asgari ücretin artması değil, devletin ödevini yapmıyor oluşudur .

KKTC belki devlet olduğunu 1983’de ilan etmiştir, fakat sosyal devlet olmayı geçen bu 39 yılda başaramamıştır.

Döngü de hep aynı şekildedir. Asgari ücret artar, çarşı pahalılaşır, asgari ücretli yine fakir kalır.

Çünkü sorun aslında devletin sosyal devlet olamamasından kaynaklanmaktadır.

Ve inanın ki bu devletin tanınmıyor olması, sosyal devlet olmayı başaramaması kadar büyük bir sorun değildir .

Bugün eğer bizlere bir seçenek sunsanız, hangisini tercih edersiniz deseniz:

Tanınmış ama sosyal hizmet veremeyen bir KKTC mi?

Yoksa tanınmamış ama sosyal hizmet veren bir KKTC mi?

Yani, devlet okulları çalışan, hastanesinde düzgün hizmet alabileceğimiz, toplu taşıması sistemi gelişmiş ve gençlerine sosyal konut sunan bir ülke mi?

Yani, özel okula para vermeyeceğimiz, canımızı kurtarmak için özel hastaneye birikimimizi harcamayacağımız, araba almak zorunda kalmadığımız ve gençlerin de aileden bulmazsa ev alabildiği bir ülke mi?

Yani, asgari ücret yükselmese de insan gibi yaşayabileceğimiz bir ülke mi istersiniz diye sorsalar mesela bize.

Evet deriz, gerekirse tanınmak sonraya kalsın, bize sosyal hizmet verin diye haykırırız.

Bugün ihtiyaç olan işte tam da budur. Bugün artık dağ bitti. Bu devletten biz artık hizmet bekliyoruz!

Bu devletten TOPLU TAŞIMA bekliyoruz!

Bu devletten SOSYAL KONUT PROJESİ bekliyoruz!

Bu devletten TAM GÜN EĞİTİM bekliyoruz!

Bu devletten DÜZGÜN BİR HASTANE bekliyoruz!

Bu devletten SPOR YAPABİLECEĞİMİZ BİR KENT PARKI bekliyoruz!

Bu devletten YAŞLILAR İÇİN KULÜP EVLERİ bekliyoruz!

Bu hizmetlerin hepsi hakkımızdır!

Bunlar olmayacaksa eğer, asgari ücret artmasa da fakiriz, artsa da fakir olmaya devam edeceğiz!