Dikmen Belediye Başkanı Yüksel Çelebi, iki gündür bölgede etkili olan aşırı yağışların ardından yaşanan sel baskınlarını YENİDÜZEN’e değerlendirerek, “Yıkılanı, bozulanı, her şeyi tamir edeceğiz. Halkımız rahat olsun.” dedi.

Çelebi, yoğun yağışların özellikle Beşparmak Dağları’na düşmesiyle birlikte derelerin taştığını, birçok evin su altında kaldığını anlattı.

Belediyenin yıllardır yağmur suyu tahliye kanalları inşa ettiğini belirten Çelebi, “Sadece Dikmen’de değil, Boğaz, Pınarbaşı, Taşkent, Ağrıdağ bölgelerinde kilometrelerce yağmur suyu kanalı yaptık. Buna rağmen kanallarımız taştı, insanlarımız zarar gördü. Herhangi bir can kaybı yoktur. Halkımızın yanındayız, her türlü ihtiyaçlarını karşılayacağız.” ifadelerini kullandı.

Yaşananların “doğal afet” olarak nitelense de artık bu kapsamdan çıkarılması gerektiğini söyleyen Çelebi, yağmurun bereket olduğunu, esas meselenin doğru tedbirlerin alınması olduğunu vurguladı. “Ülkemizin en büyük derdi su sorunudur. Hükümet ve belediyeler iş birliği yaparsa bu suyu afet olmaktan çıkarabiliriz. Bentler, göletler, barajlar yapalım. Denize akıttığımız bu iki günlük su milyonlarca metreküptür.” çağrısında bulundu.

Belediyelerin bu konuda hazır olduğunu söyleyen Çelebi, “Bu bölgede atılacak her adımda en önde olacağız. Maddi manevi her koşulda halkımızın yanındayız. Bu suyu artık koruyalım.” dedi.

“Son hükümet, destek yerine köstekten başka bir şey olmadı”

YENİDÜZEN’in yerel yönetimlere, özellikle de doğal afetlerde hükümet desteğinin yeterli olup olmadığı yönündeki soruya ise Çelebi “20 yıldır belediye başkanıyım. Bu son hükümet döneminde destek yerine köstekten başka bir şey olunmadı.” dedi. Dikmen Belediyesi’nin imkânları elinden alınmaya çalışılıyor. 5 yıldır trafik cezalarını ödemiyorlar. Köylümüze damacana su dolum tesisi hazırladık, sosyal yardım alan insanlarımıza ücretsiz hizmet vermeye çalıştık, onu da mühürlediler. Parselasyonlardan hak ettiğimiz yeşil alanları Kaymakamlığa devrediyorlar. ‘Park da yapmayacaksınız çocuklara. Destek yoktur, beklemeyin.’ dediler.”

İki gün süren yoğun mücadelenin ardından havanın açtığını belirten Çelebi, “Şimdi de yıkılanı, bozulanı tamir edeceğiz. Halkımız rahat olsun.” şeklinde konuştu.