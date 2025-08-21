Çalışanların mücadelesi sürüyor

Kooperatif Görevlileri Sendikası (Koop-Sen), Koop Süt, Zirai Levazım Kooperatifi ve Binboğa Yem Fabrikası’nda 12 Ağustos Salı günü başlattığı süresiz greve bugün de devam ediyor.

44 emekçinin işten çıkarılma girişimine ve "tasarruf tedbirleri" adı altında kendilerine dayatılan 8 maddelik protokole tepki göstermek amacıyla devam eden grevler bugün 8'inci gününde... Kooperatif iştiraklerinde çalışan emekçilerin grevine destek olmak ve dayanışma göstermek amacıyla KOOPBANK'ta da uyarı grevi uygulanıyor.

Başlattıkları grev kapsamında daha önce Başbanlık, Başkabakan Yardımcılığı, Turizm Kültür Gençlik ve Çevre Bakanlığı, Kooperatif Şirketler Mukayitliği'nde eylem yapan emekçiler, bugün de KOOPBANK Genel Müdürlüğü önünde bir araya geldi. Çalışanlar, sabahın erken saatlerinde Genel Müdürlük önünde toplanmaya başladı, ilerleyen saatlerde ise basına açıklama yapılacak.

Günlerdir hak arayışını sürdüren ve karşılarında muhatap bulamayan emekçilerin eylemine Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) ve bazı senidikalar da destek verdi.

Koop-Sen'in eylemine Serdar Denktaş da destek verdi.

Koop-Sen Başkanı Mehmetali Güröz, konuya ilişkin dün yaptığı yazılı açıklamada şu ifadelere yer vermişti:

"12/08/2025 tarihindenberi başlattığımız süresiz grevimizde, sendikamız halen karşısında hiçbir muhatap bulamamıştır. Günlerdir ısrarla üzerinde durduğumuz gibi grev konumuz sadece hayat pahalılığı ödeneği yansıtılmış maaşlar değildir. Ağustos ayına gelmiş olmamıza rağmen Koopbank dahil tüm işyerlerinde Toplu İş Sözleşmesi imzalamaktan kaçan, Koopbank ve İştiraklerini yönettiğini iddia eden ancak Merkez Bankasından icazet almadan adım bile atamayan atanmış Bankave İştirak Yöneticileri ve bu beceriksiz ve basiretsizleri atayan Demokrat Parti 44 emekçinin işine son verme kararlarından ısrarla vazgeçmemektedir. İştiraklerin zor durumda olma sebebini çalışanlarmış gibi gösterenler sorunun basiretsiz, beceriksiz ve vurguncu atanmış Yöneticiler olduğunu görmek istememektedirler.

Bu sebeple 21/08/2025 Perşembe günü Koopbank Genel Müdürlük önünde Koopsüt, Zirai Levazım Koop ve Binboğa Yem Fabrikasında süresiz, KOOPBANK’ta ise dayanışma ve destek amaçlı uyarı grevinde olacağımızı tüm kamuoyuna saygıyla duyururuz."