Eski Kıbrıslı Rum lider Nicos Anastasiades, kendi partisi Disy’nin liderliğini sert bir şekilde eleştirerek, Kıbrıs sorununda Türkiye’nin söylemlerini benimsediğini ve 2013–2023 yılları arasında yönettiği hükümet ile arasına bir mesafe koymuş olduğunu ifade etti.

Annita Demetriou’ya yazdığı ve Pazartesi günü çeşitli medya kuruluşları tarafından yayımlanan mektubunda, Anastasiades “Disy’nin on yıllık Anastasiades-Disy hükümetinin icraatlarından uzaklaşmasını büyük bir hayal kırıklığıyla izliyorum” dedi.

Anastasiades, kendi hükümetinin iflas etmiş devleti kurtarmakla kalmayıp, Kıbrıs Cumhuriyeti’nin yeniden doğuşuna katkı sağlayan birçok başarıya imza attığını savundu. Ayrıca, “Ulusal meselelerin yönetiminde, kendi çıkarları doğrultusunda Türkiye’nin söylemlerini benimsemeye hazır olan söylentileri benimsemek suretiyle yaşanan bu uzaklaşma beni üzüyor,” ifadelerini kullandı.

Anastasiades, “Kıbrıs sorununu çözmeye yönelik en umut verici girişimin Crans Montana’da neden çöktüğünü anlamaya yardımcı olmak amacıyla, Birleşmiş Milletler tarafından tutulan tutanaklara dayanan belgeli bir makale ekledim” dedi.

Anastasiades’in mektubu, Disy’nin, bu ayın başlarında Türkiye’nin kuzey Kıbrıs’a yönelik 51 yıl müdahalesi anmak üzere düzenlenen bir etkinlikte tartışmalı bir konuşma yapan “Mağusa belediye meclis üyesi” Andreas Kazamias’ı kınamaması üzerine geldi.

Kazamias, geçmiş ve mevcut hükümetlerin Kıbrıs sorununa ve diğer meselelere yönelik tutumlarını eleştirmiş ve “siyasi kariyerlerin kanayan bir Mağusa’nın sırtında inşa edilmiş olmasını” kınamıştı.

Ayrıca “Kıbrıs sorununu çözmek için fırsatlarımız vardı,” demişti.

“Türkiye’yi tanıyoruz ve onun uzlaşmazlığını suçlamak kolaydır. Gerçekten de Türkiye sorumludur. Ancak öğrendik ki bu durum bazılarımız için de geçerli. Her seferinde ‘Mağusa’ adı müzakere haritalarına yazıldığında, birileri tereddüt etti. Birileri korktu. Birileri, esasen bize sormadan, ‘hayır’ dedi,” ifadelerini kullandı.

Kazamias’ın konuşması önce Diko, ardından Simos Ioannou tarafından sert şekilde eleştirildi. Ancak Disy tepki göstermemeyi tercih etti ve bu durum, partinin kendi yönetim dönemini savunmasını bekleyen Anastasiades’in tepkisini çekti.

Crans Montana’daki görüşmeler, Kıbrıs sorununu çözmeye yönelik en son resmi müzakerelerdi ve 2017 Temmuz ayında ani bir şekilde durduruldu, bir daha da devam etmedi.

O dönemde Reuters, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in “bağırışlar ve dramatik sahnelerle geçen bir oturumun ardından sabaha karşı 2’de görüşmelere son verdiğini” bildirmişti.

O zamandan beri, görüşmelere katılan birçok kişi müzakereleri Anastasiades’in terk ettiğini öne sürdü. Bazı raporlar ise Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un görüşmeleri “sabote ettiğini” iddia etti.

Anastasiades, Crans Montana’daki görüşmelerin çökmesinden kendisinin sorumlu olduğu iddialarını reddetti. Bu yılın başlarında yaptığı açıklamada, Türkiye’nin Garanti Antlaşması’ndan vazgeçmeyi kabul etmemesinin görüşmeleri çıkmaza soktuğunu söyledi.

“Konferansın, eski cumhurbaşkanının müzakereleri terk etmesi nedeniyle kesintiye uğradığına dair asılsız iddialar hakkında bu aşamada yorum yapmayacağım,” diyen Anastasiades, “Bu konuyu daha sonra ele alacağım,” ifadelerini kullandı.

Cyprus Mail – (11 Agustos 2025, Tom Cleaver’in haberi)

Çeviri: YENİDÜZEN