Burak Erkut'un “Yeni Evler” adlı romanı yayımlandı

Burak Erkut'un “Yeni Evler” adlı romanı Dijital Kitaplar tarafından yayımlandı.

Dijital Kitaplar’dan verilen bilgiye göre, Burak Erkut’un “Yeni Evler” adlı romanı, içsel çatışmalar üzerine lirizm akımında yazıldı.

Açıklamaya göre, Galip Mehmet Esat Hancı’nın çocukluktan yetişkinliğe uzanan yolculuğunu anlatan kitap, Dijital Kitaplar’ın web sayfası üzerinden ücretsiz okunabilir.

Burak Erkut

Burak Erkut, 1989'da Lefkoşa'da doğdu. Türk Maarif Koleji’nden mezun olduktan sonra lisans öğrenimini Leipzig Üniversitesi’nde aldı. Yüksek lisansını ve doktorasını da tamamlayan Erkut, doktora esnasında iki kez Hindistan'da konuk araştırmacı olarak bulundu ve orada yürüttüğü bilimsel çalışmalarla Alman Merkez Bankası'nın genç araştırmacı ödülünü aldı.

Kıbrıs Vakıflar İdaresi (Evkaf) Yayın Kurulu üyeliği görevini ifa eden Erkut’un, sanat, kültür ve bilim alanında yayımlanmış makaleleri bulunuyor.