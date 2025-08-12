Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Ürün Solyalı, maaşlarını alamayan ve özlük haklarına yönelik saldırılara karşı greve giden kooperatif iştiraklerindeki çalışanlara destek verdi.

Kişisel sosyal medya hesabından açıklama yapan CTP Milletveki Solyalı, 12 gündür maaşlarını alamayan işçilerin durumuna dikkat çekerek, hükümeti, Kooperatif Merkez Bankası yönetimini ve Cumhurbaşkanı’nı sessizlikle suçladı. Solyalı, “Liyakatsizlik, umursuzluk, iş bilmezlik, usulsüzlük bir tarafa, vicdansızlık bambaşka bir tarafa! Bunlar vicdansız!” ifadelerini kullandı.

Kooperatif iştiraklerinin mevcut durumuna dair bilgiler de paylaşan Solyalı, Binboğa Yem’in 190 milyon TL borcu olduğunu, sigorta ve vergi primlerinin yatırılmadığını, yönetimin ortada olmadığını, işçilerin hastaneye gidemediğini ve üretimin dibe vurduğunu söyledi. Koop-Süt’te son teftiş raporunun polise iletilmeyi beklediğini kaydeden Solyalı, Zirai Levazım’ın ise 6 aydır hammadde alamadığını belirtti.

Kooperatiflerin adil fiyat ve kaliteli hizmet sunduğunu, tekelleşmeyi ve fahiş fiyatları önlediğini, piyasayı dengelediğini vurgulayan Solyalı, devletin görevini bu kurumları güçlendirmek, ekonomik istikrarı ve toplumsal dayanışmayı büyütmek olarak tanımladı.

Ancak bugün gelinen noktada hak edilmiş maaşların, sigortaların ve toplu sözleşme haklarının ödenmediğini, emekçilerin tehdit edildiğini dile getiren Solyalı, “Kamu, planlı biçimde kamu hizmetlerinden çektiriliyor. Yerine yabancı tekeller geliyor! Bu halk bunu unutmaz ve affetmez!” dedi.