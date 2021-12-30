Dünyanın bir başka ülkesinde, bir başbakan, en önemli başarısı olarak “maaşlar ödenecek” sözünü büyüterek kameralar karşısında dakikalarca bunu anlatır mı?

Ballandıra ballandıra!

Maaş ödeme ezberi üzerinden bir iktidar talebinden söz ediyorum.

Yıllardır.

İtmedi, bitmedi.

Otuz senedir yinelenen bu sıradanlığı hepimize dayatanlar “devlet kurmakla” övünüyorlar.

Ada yarısını çürütüyorlar.



“Maaş” derken “işsizlik maaşı” olsa anlarım.

Yeni, yaratıcı, özel bir durum başarsalar örneğin…



* * *



Dünyada böyle bir gündem var mı, diye gerçekten merak ettim.

Varmış, buldum!

Hem de yenile…

Birkaç gün önce…

Nijerya’da…



Nijerya hükümeti “Aralık 2021 Maaşının Ödemesinde Öngörülen Gecikme” nedeniyle bir genelge yayınladı. Nigeria News gazetesi de gelişmeyi manşetine taşıdı. Kimi federal memurların aralık maaşları ötelendi.

“Noel tatil planlarımızı ertelemek zorunda kaldık” diye yakınan insanların röportajlarını okuyorum gazetede... İşçilere “ek sosyal yardım paketi” de sorgulanıyor fazladan…



* * *



“Pahalı değil ucuz olanı alınız” dedi ya Başbakan, bu dâhiyane düşüncesini “terli terli su içmeyiniz” kıvamında anlattı.

Nijerya Başkanı Muhammadu Buhari de aynı!

Yurttaşlarına “kasım maaşlarını akıllıca harcayınız” tavsiyesini iletti.

“Aşırıya kaçmayınız, paranızı saklayınız.”



* * *



Nijerya zor bir ülke, milyonlarca insan hem yoksullukla boğuşuyor, hem direniyor. 370 dolar aylık kişi başı gelir var. 94 milyon kişi günlük 2 doların altında yaşıyor.



Birilerini yermek amacıyla kıyas yapmıyorum. Tam bir kabileler geleneğinden söz ediyoruz orada... 36 eyalet ve her eyaletin ayrı bir hükûmeti, eyalet başkanı var. Yine de bize kıyasla dünyada çok daha tanımlı bir konuma sahip olduklarını anımsatmak istiyorum.



* * *

Niyetim öyle uç örneklerle uzatmak ve abartmak değil.

Maliye bakanlarının Ankara uçağı önünde ve katlı kravatlı dilenci kılığında gülümseyen fotoğrafları ile yüzleşmek hem yorucu, hem kırıcı oluyor artık...

İnciniyoruz toplum olarak…

Bu muhtaçlık ilişkisi yürümüyor.

Para kopartmak üzerinden kurulan riyakâr bağ, yandaşlıkla üleşmek kültürüne hizmet ediyor.



* * *



“Maaşlar ve 13’üncü maaşlar ödenecek.”

“Ek mesailer tamam…”

“Hazırlık ödenekleri nihayet…”

“Yine borçlanılacak…”



Partili arkadaşların işleri de tamamsa dağılabiliriz artık…

Devletimiz yerli yerinde duruyor (!)