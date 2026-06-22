"Bu tasarı polisin itibarını aşağı çekiyor, derhal geri çekin!"

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Grup Başkanvekili Erkut Şahali, UBP-YDP-DP Hükümeti’nin "ivedilik" talebiyle Meclis Genel Kurulu gündemine getirdiği “Kıbrıs Türk Polisini Güçlendirme Yasa Tasarısı” hakkında sert eleştirilerde bulundu.

Kürsüden hükümete seslenen Şahali, tasarının polisi devlete değil, vakfa muhtaç hale getireceğini söyleyerek tasarının derhal geri çekilmesi çağrısını yaptı.

"Polis devletindir, devlet polisi kambur göremez"

Yasa tasarısının, devletin kendi kolluk kuvvetini göz ardı etmeye başladığının ilk işareti olduğunu belirten Şahali, polisin kondisyonunu günün ihtiyaçlarına uygun tutma görevinin tamamen devlete ait olduğunu vurguladı.

Hükümetin yaklaşımını eleştiren CTP Grup Başkanvekili, "Devlet polisi sırtında bir kambur olarak görüyor ve polis vakfının faaliyetlerini genişletecek şekilde mi bu tasarıyı hazırladı? Maliye resmen diyor ki 'ben polis açısından sürdürülebilirlik vadedebilecek durumda değilim'" sözleriyle tepkisini dile getirdi.

"Polisi vakfa muhtaç etmek doğru değil"

Polis örgütünün devletle en üst düzeyde entegre olmuş hayati bir kurum olduğunu hatırlatan Şahali, vakıf gelirlerinin artırılması için farklı yöntemler bulunabileceğini ancak bunun yasa zeminine taşınarak polisin itibarsızlaştırılmaması gerektiğini söyledi:

"Polis vakfının gelirlerini artırmaya yönelik yapılacak işlemler çoktur; ama bunu yasanın altına koyup polisi vakfa muhtaç bir kurum olarak konumlandırmak doğru değildir. Polisin her ne ihtiyacı varsa, bunu derhal temin etmesi gereken ilk merci devlettir."

"İvedilik bir yana, tasarıyı derhal geri çekin"

Tasarının polisin konumunu ve toplum nezdindeki itibarını zedelediğini ifade eden Erkut Şahali, CTP’nin konuya ilişkin net duruşunu şu sözlerle özetleyerek konuşmasını tamamladı:

"İvedilik talep ettiğiniz bu yasa, polisin konumunu ve itibarını aşağıya çeken bir yasadır. Bizim net görüşümüz; bırakınız ivedilik talebini, bu yasa tasarısını derhal geri çekin."

Şahali'nin konuşmasının ardından yerinden söz alan Maliye Bakanı Özdemir Berova tasarıyı savundu, ivediliğin ardından konunun komitede görüşüleceğini, tartışmanın komitede yapılması gerektiğini söyledi.

Daha sonra tasarının ivedilikle görüşülmesi oylandı; oy çokluğuyla, hükümete mensup vekillerin oylarıyla kabul edildi.