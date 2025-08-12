UBP - YDP - DP Hükümeti'nin, 13 gündür maaş alamayan kooperatif iştirakleri çalışanlarının hakları için KKTC Merkez Bankası yönetiminden 'icazet alacağı' iddia ediliyor...

KOOP-SEN Başkanı Mehmetali Güröz, çalışanların haklarıyla ilgili Bakanlar Kurulunun herhangi bir karar almak için bugün Merkez Bankası yönetimi ile görüşeceğini söyledi. Güröz, "Bu memleketi idari açıdan TC Elçiliği, mali açıdan Merkez Bankası Başkanı yönetiyor" dedi. Güröz'ün bu sözleri üzerine, KKTC Merkez Bankası Başkanı'nın Türkiye tarafından atanması konusu bir kez daha tartışmaya açılmış durumda...