Bu halde hükümet sürdürülemez!

Ulusal Birlik Partisi’nde (UBP) Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ardından sular durulmuyor. Seçim yenilgisinin yarattığı sarsıntı, parti içinde açık bir hesaplaşmaya dönüştü.

Taçoy’dan parti yönetimine sert eleştiri: “Sorunların üstü örtülmemeli”

Ulusal Birlik Partisi’nde (UBP) son seçim yenilgilerinin ardından tansiyon yeniden yükseldi. Parti yönetimini sert sözlerle eleştiren UBP Milletvekili Hasan Taçoy, partide “fikirlerin susturulmaya çalışıldığını” belirterek, “UBP tabanı konuşmak için kimseden icazet almaz” ifadeleriyle dikkat çekti.

“Sorunlar konuşulmadan çözülmez”

Taçoy, UBP’nin son üç seçimden de yenilgiyle çıktığını hatırlatarak, “Sorunların üstünü örtmek yerine, kim hata yaptıysa açıkça konuşulmalı” çağrısında bulundu.

Taçoy’un açıklamasından kısa süre önce, UBP Genel Sekreterliği ve ilçe başkanlıkları imzalı ortak bir bildiri yayımlandı. Bildiride, özellikle Girne Milletvekili İzlem Gürçağ Altuğra’nın Genel Başkan Ünal Üstel’e yönelik eleştirileri hedef alındı.

Parti yönetiminden disiplin vurgusu

Parti yönetimi, Altuğra’nın “mesnetsiz beyanlarının” kabul edilemez olduğunu savunarak, disiplin sürecine işaret etti. Açıklamada, “UBP’nin birlik ve bütünlüğüne zarar veren davranışlara göz yumulmayacaktır” denildi.

Üstel: “Konuşarak geleceği şekillendireceğiz”

Tartışmaların odağındaki Genel Başkan Ünal Üstel ise seçim yenilgisini kabul ederken, “farklı bir yöntem” izlediğini söyledi. Parti içi görüşmeleri bire bir yürüttüğünü belirten Üstel, “Herkesin eleştirisini gönül rahatlığıyla yapabilmesini istiyorum. UBP konuşarak, tartışarak geleceği şekillendirecektir” ifadelerini kullandı.

Ancak Üstel’in “erken seçim yok” vurgusu, parti içinde değişim isteyen kanatta tepkiyle karşılandı.

Kulislerde “yenilgiyi örtbas” iddiası

Parti kulislerinden edinilen bilgilere göre, özellikle Taçoy ve Altuğra çevresinde Üstel yönetiminin “yenilgiyi örtbas etmeye çalıştığı” yönünde ciddi bir rahatsızlık hakim. Üstel kanadı ise disiplin vurgusuyla bu eleştirileri bastırmaya çalışıyor.

Kurultay ve bütçe süreci risk altında

UBP, yaklaşan genel seçim öncesi bir kez daha kendi iç tartışmalarına kilitlenmiş durumda. Parti içindeki bu gerginliğin, hem kurultay sürecini hem de hükümetin yönetmesi gereken bütçe çalışmalarını olumsuz etkileyebileceği değerlendiriliyor.