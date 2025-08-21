"Bu adada Güney Avrupa, Kuzey Ortadoğu olmayacak. Bu adanın her tarafı Avrupa olacak”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), dün akşam Girne Antik Liman Kale Önü Sahnesi’nde “Birlikte Geleceğe İmza Atıyoruz” etkinliği düzenledi.

CTP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Tufan Erhürman’ın halkla bir araya geldiği etkinlik büyük bir coşkuya sahne oldu.

Şenkul: Bu seçim değişimin seçimidir

Etkinlikte ilk sözü Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul aldı. Şenkul, konuşmasında değişim vurgusu yaparak şunları söyledi:

“Biz birlikte Girne’yiz diyerek yola çıktık. Bu seçim bizler için bir değişimin seçimidir. Benim ülkemin geleceği parlak değilse başkanlığı da bırakırım. Değişim olmak zorundadır. Belki kaybederiz ama diz çökmeyiz. Biz Birlikte Kıbrıs’ız.”

Erhürman: Onlar bölmeye çalışacak, biz birleştireceğiz

Ardından kürsüye çıkan CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, halkın yoğun ilgisiyle karşılandı. Coşkulu kalabalığa seslenen Erhürman, “Girne bu akşam bir başka güzel. Ne kaybederiz ne de diz çökeriz. Yola çıktık çıkalı hep şunu söylüyoruz: Bizi ayırmaya ve ayırımlar üzerinden bölüp yönetmeye çok uğraştılar. Biz bu oyunları biliyoruz. Bunlar ilk defa gördüğümüz şeyler değil. Onlar bölmeye çalışacaklar, biz inadına birleştireceğiz. Hep birlikte kazanacağız. Gönülleri, kalpleri kazana kazana yürüyoruz. Ülkeyi hep birlikte yöneteceğimiz günler çok yakındır” dedi.

“20 Ekim değişimin tarihidir”

Erhürman konuşmasında 20 Ekim’deki Cumhurbaşkanlığı seçimlerine işaret ederek, “20 Ekim’deki Cumhurbaşkanlığı seçimleri değişimin tarihidir. Buradan Rum Lider Nikos Hristodulidis’e sesleniyoruz: Eğer çözümde samimiyse, siyasi eşitliğimiz masaya oturmadan kabul görecek, takvim belirlenecek. Yine masadan kalkılırsa biz bugünkü statükoya geri dönmeyeceğiz. Kıbrıs Türk halkının çözüm iradesi masada olacak ve çözüm gelecek. Hristodulidis samimiyse hazır olsun” ifadelerini kullandı.

“Kıbrıs Türk halkı eşit ortaktır”

Erhürman, karma evliliklerden doğan çocukların Avrupa Birliği’nde (AB) haklarının artık ihlal edilemeyeceğini vurguladı. “Eğer bu hak ihlal edilirse, Hristodulidis de, AB de, Birleşmiş Milletler (BM) de masada karşısında beni bulacak. Buna hazır olsunlar” diyen Erhürman, Kıbrıs’ın güneyindeki makamların bu saatten sonra Yeşil Hat Tüzüğü’ne, Mali Yardım Tüzüğü’ne posta koymayacaklarına dikkat çekti.

Kıbrıs Türk halkının iki eşit kurucu ortaktan biri olduğunu belirten Erhürman, “Kıbrıs Türk halkı, iki bölgeli, iki toplumlu, siyasi eşitliğe dayalı, iki eşit kurucu devletli federasyonun ortağıdır. Bu güzel adanın neresinden ne çıkarsa biz de ortağız. Biz Mağusa, Lefkoşa, Girne bize yeter diyenlerden değiliz. Baf da, Limasol da, Larnaka da bizimdir” diye konuştu.

“Gençler değişime hazır”

Erhürman, gençlerin apolitik olmadığını, aksine farklı bir politik bilinç taşıdığına vurgu yaparak, “Gençler artık dünyayı görüyor ve biliyor. Siz gençleri 2025 yılında elektriksizliğe, medeniyetsizliğe mahkûm ederseniz, size tabii ki ilgi duymazlar. Gençler burada ve değişimi gerçekleştirmeye hazırdır” açıklamasında bulundu.

“Bu adada Güney Avrupa, Kuzey Ortadoğu olmayacak”

Ekonomik eşitsizliklere değinen Erhürman, “Bu ülkede 2-3 yıl önce marketler, diş doktorları, kuaförler, berberler Kıbrıslı Rum müşterilerle doluydu. Nasıl olduysa Euro’nun 47-48 TL olduğu dönemde Güney, Kuzey’den daha ucuz hale geldi. Rumlar gelmez oldu, Kıbrıslı Türkler de Güney’e geçemez hale geldi. Güney’e geçen çocuğuna et alabiliyor, geçemeyen alamıyor. Böyle bir eşitsizlik yaratıldı. Yeminim ve sözüm var: Bu adada Güney Avrupa, Kuzey Ortadoğu olmayacak. Bu adanın her tarafı Avrupa olacak. Nerede doğmuş olurlarsa olsunlar, tüm gençler insan onuruna yaraşır bir hayatı birlikte sürecekler. Bu eşitsizliği kabul etmiyoruz. Bu adanın iki eşit kurucu ortağından biriyiz ve eşit koşullarda yaşayacağız” dedi.

“Çocuklarımız göç etmeyecek”

Erhürman, insan hakkı ihlali niteliğinde yaşanan sorunlara işaret etti; “Kimse benim çocuklarıma anne-babaları Türkiye’de doğmuş diye, ‘sen yasa dışı limandan geldin’ diyemeyecek. Bu ülkenin tüm çocukları adanın her tarafında özgürce, mutlu ve müreffeh yaşayacak. Çocuklarımızın göç etmemesini, göç edenlerin geri dönmesini sağlayacağız. Hep beraber umudu büyütüyoruz. Biz asla topraklarımızdan, çocuklarımızdan vazgeçmeyeceğiz. Bu ülkeyi insan onuruna yaraşır bir ülke haline getireceğiz” ifadelerini kullandı.

“Bu halk dünyayla buluşacak”

Konuşmasının devamında Erhürman, seyahat özgürlüğüne de değindi. Memlekette Türkiye’ye giremeyen, Kıbrıs’ın güneyine geçemeyen, dünyanın hiçbir yerine gidemeyen insanların bulunduğunu ifade eden Erhürman, “Bu ülkeyi açık hava hapishanesine dönüştüremeyecekler. Bu halkı Sarayönü’ne sıkıştırıp nutuk atamayacaksınız. Biz hazırız, geliyoruz. Bu halk dünya ile buluşacak. Bunun önüne kimse engel koyamayacak” diye konuştu.

“Hiç kimse çocuklarımızın hayatından 5 yıl daha çalamayacak”

Erhürman, Ersin Tatar’ın Cumhurbaşkanı makamında bulunduğu 5 yılı da değerlendirdi. Hangi partiye oy vermiş olursa olsun, her anne-babanın çocuğu göç etmesin diye uğraştığına vurgu yapan Erhürman, konuşmasını şu şekilde sürdürdü:

“Hepimiz dertleniyoruz. Değişime 59 günümüz kaldı. 5 koca yılı geride bıraktık. Bu süreçte müzakere olmadı, güven yaratıcı önlemler olmadı. Karma evliliklerden doğan çocuklarımızın sorunu konuşulmadı. Bir tane geçiş kapısı açılmadı. Elektrik kesildi, ‘beni ilgilendirmez, yetkim yok’ dendi. Sağlıkta sorunlar yaşandı, ‘benim yetki alanım değil’ dendi. Eğitim konteyner sınıflara mahkûm oldu. Ekonomi Güney’e kaydı, uyuşturucu ve silah ticareti arttı. Cumhuriyet Güvenlik Kurulu bir kez bile toplanmadı. Taşınmaz Mal Komisyonu’nda geri gidildi. Güney’e mülkiyet davaları taşındı, ülke ekonomisi sarsıldı. 5 boş yılda 10-15 yıl kaybettik. Hiç kimse çocuklarımızın hayatından 5 yıl daha çalamayacak. Artık kaybetmeye değil, kazanmaya gidiyoruz.”

“Gönülleri kazana kazana, gümbür gümbür geliyoruz”

Konuşmasının sonunda halka seslenen ve “Sizinle yol arkadaşı olmaktan gurur duyuyorum” diyen Erhürman, gönülleri kazana kazana, gümbür gümbür geldiğine vurgu yaptı.