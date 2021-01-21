BRT SANSÜR YAPAR MI SUNAT BEY?

Bizim gibi geri kalmış, gelişmemiş toplumlarda böyle olur her zaman.

Amerika’nın var olduğunda inanmak için illa ki Amerika’ya gitmek lazımdır.

Kırmızı biberin acı olduğunu anlamak için illa onu yemek gereklidir.

Dünyanın yuvarlak olduğunu kabullenmek için illa balona binip 80 günde devri alem yapmak şarttır.

İlla elleyecek, görecek, birebir tanıklık edeceğiz her şeye…

Yoksa inanmayız biz.

Ya da inanmaz gibi yaparız.

Sanki Amerika diye bir kıta yokmuş, kırmızı biber yakmazmış, dünya da dönmezmiş gibi yaparız.

‘Miş gibi yapmak’ fıtratımızda var galiba…

Ama bir yere kadar tabii…

Nereye kadar?

İşimize geldiği yere kadar!

Ucu bize dokunduğu zaman!

İşte o zaman başlarız anlamaya, görmeye, duymaya, kabul etmeye…

Amerika vardır!

Biber acıdır!

Dünya dönüyor!

***

Dün Sunat Atun’un açıklamasını görünce bunlar geldi aklıma…

Güldüm tabii…

Hem de katıla katıla güldüm.

Neymiş?

BRT kendisine sansür koymuş.

UBP milletvekili Sunat Atun söylüyor bunu…

Meclis Bütçe ve Plan Komitesi Başkanı olarak BRT haberlerinde kendisinden söz edilmemiş.

TAK Ajansı’nın haberinde varmış ama BRT kendisiyle ilgili bölümleri kesmiş.

“Devletimin gözbebeği BRT’nin, bir süredir şahsıma uyguladığı sansürleme ve kısıtlama gibi gayretlerinin son örneği, bugün de kendini tekrarladı” diyor Sunat Bey…

Demek öyle…

Demek BRT sansür uyguluyor ha?

Allah Allah!

Yapar mı BRT hiç öyle şey?

‘Devletimizin gözbebeği’nden hiç böyle bir tavır bekler misiniz?

Hiç duyulmuş mudur BRT’nin sansür yaptığı?

‘Kıbrıs Türk Mücahidinin Sesi’ bugüne kadar herhangi bir görüşü, partiyi, sendikayı, derneği sansürledi mi?

Hiç duyuldu mu BRT’nin falanca siyasetçiyi, filanca sendikacıyı, feşmekan gazeteciyi yasakladığı?

Var mı duyan, bilen?

***

Bakın, Sunat Atun duymuş, görmüş.

“Beni sansürlediler” diyor.

Vah vah…

Çok geçmiş olsun Sunat Bey.

O kadar da Hac yolları teptiniz üstelik.

Ama bakın, BRT’nin başındakiler ne Hacı, ne Hoca dinliyorlarmış meğer.

Parti içinde ‘çıban başı’ olmak da sansür nedeni olabiliyormuş.

Bu günleri de mi görecektiniz Hac Sunat olarak?

Daha düne kadar Akdeniz’i ‘enerji koridoru’ yapacaktınız Berat Albayrak’la beraber…

Yıldız gibiydiniz, parıl parıl parlıyordunuz parti içinde…

Her lafınız manşet oluyordu BRT bültenlerinde…

Ne oldu böyle?

Sansürlenecek noktaya geldiniz demek…

Demek ‘sansür’ var BRT’de ha?

Oysa BRT yönetimi muhalefete, sendikalara, gazetecilere eşit muamele ediyordu düne kadar, değil mi?

Hiç sansür yoktu, konuklu programlar için ‘yasaklılar listesi’ yoktu, değil mi?

Sizinle başladı sansür BRT’de, değil mi?

Doğru doğru…

Dünya dönüyor.

Amerika da bir kıtadır.

Biber de acıdır.

Geçmişler olsun Hacı Sunat Bey!..