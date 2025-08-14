“Bölgemize acilen itfaiye kurulmalı”

Tatlısu Belediye Başkanı Hayri Orçan, bu sabaha karşı Küçükerenköy Mahallesi’nde bulunan Roots Bar isimli işyerinde çıkan yangının, itfaiye ve orman yangın söndürme ekiplerinin yoğun çalışması sonucu etrafa sıçramadan söndürüldüğünü söyledi. Sabah 05.20’de olay yerine gittiğinde ekiplerin yoğun çalışmalarına şahit olduğunu belirten Orçan, Geçitkale İtfaiye ekibine, Tatlısu Orman Söndürme ekibine ve Tatlısu Polis Karakolu’nda görevli polislere özverili çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Orçan, tek tesellilerinin can kaybı olmaması ve olayın maddi hasarla atlatılması olduğunu belirtirek işletme sahibine geçmiş olsun dileklerini iletti. Orçan, yangının çıkış sebebine ilişkin polis soruşturmasının sürdüğünü kaydetti.

Bu olayın, bölgede konut, işyeri ve ormanda çıkabilecek yangınlara daha hızlı ve etkin müdahale için itfaiye kurulması gerekliliğini bir kez daha ortaya koyduğunu vurgulayan Orçan, ayrıca orman söndürme ekiplerinin mevsimlik değil, sürekli çalışan personelden oluşmasının önemini bir kez daha gördüklerini ifade etti.