Boğazköy’de marketten hırsızlık yapan kişi tutuklandı

Boğazköy’de dün bir markete müşteri olarak giden E.C.(E-58), satışa sunulan muhtelif gıda ürünlerini alıp kasada ödeme yapmadan market dışına çıkarmak suretiyle çaldı.

Polis basın bültenine göre, söz konusu şahıs yürütülen ileri soruşturmada tespit edilerek tutuklandı.

Sarhoş olup çevreye rahatsızlık veren iki kişi tutuklandı

Girne ve Alsancak’ta, B.Ş.(E) ve O.D.(E-52) kamuya açık yerlerde alkollü içki tesiri altında sarhoş oldukları sırada yüksek sesle bağırıp çağırarak çevreye rahatsızlık verdi. Bahse konu şahıslar suçüstü tutuklandı.

Motosiklet sürücüsü yaralandı

Gönyeli’de, İbrahim Kaya Dikkaya (E-51), yönetimindeki LN 946 plakalı araçla seyrettiği sırada, öncelik hakkı vermeden dikkatsizce çıkış yaparak, önünü tıkadığı Hüsnü Gürboylu (E-75) yönetimindeki LG 550 plakalı motosikletle çarpıştı.

Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde sağ ayağında kırık teşhisiyle yapılan tedavisinin ardından taburcu oldu.

İkamet izinsiz bir kişi tutuklandı

Ülke genelinde, polis tarafından yapılan denetim ve kontrollerde izinsiz ikamet ettiği tespit edilen bir kişi tutuklandı.

Polisin meselelerle ilgili soruşturması sürüyor.