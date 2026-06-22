“BM Genel Sekreteri'nin çıkmazı aşmak için bir planı var”

Alphanews haber sitesine göre, Kıbrıs Cumhuriyeti Başkanlık Sarayı Basın Ofisi Müdürü Viktoras Papadopulos bugün bir etkinlikte yaptığı konuşmada, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in Kıbrıs sorunundaki çıkmazın aşılması için bir planı olduğunu, önümüzdeki haftaların belirleyici olacağına dikkat çekti.

Habere göre, Papadopulos konuşmasının devamında; “Görüşmelerin çeşitli düzeylerde hem BM hem de BM Genel Sekreteriyle koordineli bir şekilde Genel Sekretere yardımcı olan AB tarafından sürdürüldüğünü” belirtirken, “Şimdi birlik olma zamanı, halkın ve liderliğin birlik olma zamanı” şeklinde konuştu.

Papadopulos ayrıca, “Hem Kıbrıs sorununun çözümü müzakerelerinin kaldığı yerden yeniden başlamasına onay vermesi için Türkiye’nin fayda ve çıkar sağlaması, hem de çözümün AB ilkelerine uyumlu olmasını sağlamak adına AB’nin müzakere sürecine dahil olması için yoğun bir çabanın başladığını” da dile getirdi.