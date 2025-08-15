Kamuda örgütlü beş sendikanın ortak açıklamasında, seçim yasakları süresince hükümetin “çözüyoruz” görüntüsü vermesine izin verilmeyeceği vurgulandı. Açıklamayı KTÖS Genel Sekreteri Burak Maviş yaptı.

Kamuda örgütlü beş sendika, 24 Ağustos’ta başlayıp 24 Ekim’de sona erecek seçim yasakları süresince hükümete net bir uyarıda bulundu. Ortak açıklamada, “Sendikalar olarak hükümetin ‘çözüyoruz, görüşüyoruz’ görüntüsü vermesine ve boş seçim vaatleriyle kamu emekçilerinin kandırılmasına izin vermeyeceğiz. Bu süre içinde bizi seçim hesaplarının figüranı yapamayacaklar” ifadeleri kullanıldı.

KTÖS Genel Sekreteri Burak Maviş tarafından okunan açıklamada, yıllardır kamu çalışanlarının sırtına yüklenen haksızlıklara karşı sabrın tükendiği vurgulandı. “Göç Yasası” ile işe giren emekçilerin aynı işi yapmalarına rağmen daha düşük ücret aldıkları, bu yasanın iş barışını bozduğu ve adaletsizliği derinleştirdiği belirtildi.

Açıklamada ayrıca vergi sisteminin çarpıklığına dikkat çekilerek, “En az kazanan çok, en çok kazanan az vergi ödüyor” denildi. Vergi dilimleri, muafiyetler ve matrahların güncellenmesi; az kazanandan az, çok kazanandan çok vergi alınması talep edildi.

Sendikalar, 2023’te Başbakan ile imzalanan protokol ile 24 Eylül 2024’te iletilen yazılı taleplerin yerine getirilmediğini hatırlatarak UBP-DP-YDP hükümetinin sorumluluklarını görmezden geldiğini savundu.

Üç temel talep:

1. İmzalanan protokollerin gereklerinin yerine getirilmesi.

2. Göç Yasası’ndan kaynaklanan eşitsizliklerin giderilmesi.

3. Vergide adaletin sağlanması.

Açıklamada, “Hükümetin atmadığı her adım, görmezden geldiği her talep sandıkta önüne çıkacaktır. Sandıkta hesap soracağız” denildi. Seçim yasaklarının ardından ise hem Meclis’te yasa değişiklikleri hem de sokakta eylemlerle taleplerin takipçisi olunacağı kaydedildi.