Bitcoin’le sınavımız

Şimdi gündemde “Bitcoin” var.

Toplumun gözünü dört açması gereken yeni akımlardan biri de bu!

“Kolay zengin olayım” derken, batabilirsiniz.

Ya da gerçekten çok para kazanabilirsiniz.

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Para, bir karşılığı temsil ediyor.

“Bitcoin” sanal bir varlık.

Kripto para birimi Bitcoin’in ülkemizde “yasal pozisyonu” nedir?

Merkez Bankası’ndan yetkililerle görüşerek bilgi sahibi olmaya, anlamaya çalıştım.

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Yasal altyapısı yok.

Ancak…

“Yasak” ya da “yasa dışı” değil…

Doğru, temiz, güvenilir insanların elinde yeni bir yatırım aracı olabilir.

Kirli ellerde ise son derece tehlikeli!

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Bankaların Bitcoine aracılık etmesine Merkez Bankası kararı ile yasaklama getirildi.

Bankalar değil sadece “döviz büroları” da Para Kambiyo Dairesi tarafından uyarıldı.

Bitcoinle ilişkili işlem yapan banka ya da döviz büroları Para Kambiyo Dairesi mevzuatına göre “Kara Para şüpheli işlemlerine” dahil edilecek.

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Peki, adamızda Bitcoin işlemi yapılmayacak mı?

Evet, yapılacak.

“Dijital ya da Sanal Varlıklar” üzerine bir yasa düşünülüyor.

Henüz çok yeni!

Hükümet bu yönde bir komite ya da komisyon kurmasa da Merkez Bankası ile Maliye bürokratları ön hazırlıklar için çalışma yürütüyor.

Öncelik sanal parayı “suç gelirleri”nden uzak tutmak…



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Bankalar ya da döviz büroları dışında Bitcoin alıp-satmak suç değil!

Çünkü bu yönde bir düzenleme yok.

“Sanal para olarak yüzlerce coin var, binlerce platform, o nedenle lisans düzenlemek de çok zor” diyor yetkililer… “Kara para aklamadığı ve insanları dolandırmadığı sürece yasal olarak zemin de yok yasak da…”

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Peki “yasal düzenleme” için umut nedir?

Merkez Bankası’ndan görüştüğüm uzmanlara göre çok erken zamanda mümkün değil.

Çünkü, Avrupa Birliği dahi hedef tarih olarak 2024’ü koymuş.



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Vaziyet böyleyken Merkez Bankası’nın kısa vadede üç önceliği var.

1- İnsanların dolandırılmasının önüne geçmek.

2- Suç geliriyle ilişkilendirmeden; suç maksatlı ya da kara para amaçlı kullanılmasını önlemek.

3- Kayıt dışılığın önüne geçerek, bu yöndeki geliri Maliye’nin vergi ağına dâhil etmek.

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Sonuç!

Gözünüzü dört açınız.

Bu işe girişecekseniz paranızı yatırdığınız yerin “güvenilir” olduğundan emin olunuz.