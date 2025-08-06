Birsu Öksüz her yerde aranıyor

Küçük Kaymaklı'da Birsu Öksüz adındaki bir çocuğun kayıp olduğu bildirildi.

Ailesi ve sevenleri Öksüz'ün dün akşam saat 22.00 sıralarında Küçük Kaymaklı'daki evinden ayrıldığı ve halen geri dönmediği sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla duyurdu.

Sosyal medya üzerinden yapılan paylaşımlarda Birsu'nun bugün öğle saatlerinde Gönyeli Yenikent bölgesinde görüldüğü belirtilirken, görenlerin en yakın Polis karakoluna bildirmesini veya 05338883213 - 05338391404 numaralara ulaşılması istendi.