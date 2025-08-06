Serhat Bayar isimli vatandaş, bir süre önce sosyal medyadan kayıp ilanı verilen Birsu Öksüz'ü bulduğunu ve annesi ile polise teslim ettiğini söyledi.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Bayar, "Buradan babalara ve annelere çağrımdır.. Ayrı olabilirsiniz; ama korku vererek şiddet uygulayarak lütfen çocuklarımızı kaybetmeyelim.." diye uyarılarda da bulundu.

Serhat Bayar'ın paylaşımı şöyle:

"İki gündür evden kaçan ve parkta yaşayan Birsu kızımızı perişan halde buldum.. Polis teşkilatına ve annesine teslim ettim..

Buradan babalara ve annelere çağrımdır.. Ayrı olabilirsiniz; ama korku vererek şiddet uygulayarak lütfen çocuklarımızı kaybetmeyelim ..

Kızına tekrar kavuşanın annenin haykırışları ve sarılmaları herhalde beni bir süre daha etkileyeceğe benziyor.. Ama bildiğim bir şey var.. Birsu artık adaletin elinde daha güvende…"

Birsu Öksüz, dün akşam saat 22.00 sıralarında Küçük Kaymaklı'daki evinden ayrılmış ve sonrasında kendisinden haber alınamamıştı.