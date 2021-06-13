Birleşim Milletler merkezindeki bayrak!

Bayrak ya da ülke sevgisi keşke olur olmaz her yere bayrak dikmek kadar kolay olsaydı!

O bayrağı Birleşmiş Milletler merkezinde çekeceksin göndere, o zaman anlamı vardır.

Avrupa Birliği’nin Brüksel’deki kalbinde dalgalanacak örneğin…

UEFA’da, FİFA’da yükselecek o bayrak!

Şampiyonlar Ligi’nde…

Avrupa Kupası’nda…

Çok daha yakınlar mı gelelim?

Trabzon’daki Avrupa Gençlik Olimpik Oyunları’nda dalgalandıracaksın örneğin ya da Mersin’de Akdeniz Oyunları’nda…

Hatırladık değil mi?

Öyle dağa taşa uysa da uymasa da asarsın ama o bayrağın altında dünyaya yürütemezsen eğer tek bir gencini, ancak da “vurur kırar” rezil edersin kendini…

O bayrak dünyayı toplamazsa altına ve bu toplumu kendi iradesi, kimliği, kişiliği, ülkesi ile uluslararası alana taşımazsa, “birlerinin dilinde sigara söndürür” çirkinleşirsin yalnızca…