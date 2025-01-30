Bırakın da hayal kurayım…

Ahmet ve Melek, yanlarında Eleni ve Kostas ile uçağa bindiler… Yanlarında antrenörleri ve sağlıkçıları vardı…

Çin’de yapılacak buz dansı şampiyonası için Ercan’dan direkt uçuş yaptılar… Neden Ercan da Larnaka değil?

Çin’deki programlarına Ercan’dan kalkan Cyprus Air’ın uçuş saati daha uygundu.

Ercan’da buluştuklarında sarıldılar ve birbirlerine başarı dilediler.

Çin’e varışlarında otellerine yerleştiler hemen…

Melek ile Eleni, Ahmet ile Kostas beraber kalacakları odalarına çıktılar ve ertesi günkü yarışma için dinlenmeye çekildiler.

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Melek ile Kostas’ı, Ahmet ile Eleni’yi çift olarak çalıştırmıştı hocaları… Melek ile Kostas çiftler grubunda yarışırken, Ahmet ile Eleni buz dansında yarışacaklardı. Çiftler grubu erkeklerin kadınları havalara daha çok kaldırıp indirecekleri, daha fazla güç gerektiren bir kategori olduğu için Melek’in çıtı pıtı yapısı, Kostas’ın güçlü yapısını çok zorlamayacaktı.

Çalışmalar sırasında da bu durum ortaya çıkmıştı zaten…

Buz dansı kategorisi daha romantik, müziğin ritmine uygun yumuşak hareketlerin daha fazla olduğu bir kategoriydi ve Ahmet ile Eleni bu kategoriye dansçı geçmişleri nedeniyle de daha uygundular.

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Zamanı geldi, önce Ahmet ile Eleni piste çıktılar… Güzel bir etap sergilediler… Alkış aldılar, pistin kenarında, salondaki büyük panoda yer alan Birleşik Kıbrıs bayrağının yanındaki isimlerinin karşısında yazılacak puanlarını beklediler… Heyecanları yüzlerinden okunuyordu, puanlar açıklandı, dereceye girememişlerdi ama mutluydular, sarıldılar birbirlerine ve hocaları eşliğinde pistten ayrıldılar.

Sıra Melek ile Kostas’a gelmişti… Onlar da tribünlerdeki destekçilerinin ellerindeki ortak bayraklarının eşliğinde gösterilerini sundular… Harika bir gösteriydi, bir ara Melek, Kostas’ın kollarında yukarılardayken azıcık tökezlemiş olsalar da güçlük derecesi fazla olan bir gösteri sundular, ardından bol alkış aldılar…

Puanlar açıklandı, Melek ile Kostas, Kıbrıs’ı üçüncü yaptılar. Ekranlardan sevinçle el salladılar Kıbrıs’a… Birbirlerini tebrik ettiler, ekip pistten ayrılırken Ahmet ile Eleni geldi yanlarına, hep birlikte sarıldılar, sevinci paylaştılar…

Güzel bir şampiyonanın ardından Larnaka Havaalanı’na döndüler… Aileler ve vatandaşlar alanda karşıladı onları… Ülkede büyük bir mutluluk vardı.

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Çok mu ütopik geldi bu hikâye!.. Neden olmasın! Fazla uzak olmadığını ummak isterim bu güzel günlerin… Ne demiş Nazım Hikmet; En güzel günler henüz yaşamadıklarımızdır.

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Neden çok garip ve inanılmaz gibidir böyle hikâyeler… Sporcularımız Türkiye takımlarında yarışmak ve oynamak durumunda kalırken neden kendi ülkemizde böyle bir birliktelik olmasın ki!

Neden birlikte sevinmeyelim, neden beraber aynı şeyi alkışlamayalım, neden aynı şarkıyı söylemeyelim… Farklı şeylere sevinmek veya üzülmek şimdiye kadar bizi yormadı mı? Bundan sonra sevinçlerimiz de hüzünlerimiz de ortak olsa ne olurdu!

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Eylül 2015’de yazmışım bu hikâyeyi… Hayaller hayaller… Ancak hayal kurmazsanız gerçek olmaz demişler o beklentiler… Bol bol hayal kuracaksınız ki o hayalleri gerçekleştirmek için çaba gösteresiniz…

“Bir hikâye” diye yazdığım yazının üzerinden 10 yıl geçerken biz hâlâ yeni kapılar açmak ve geçiş noktalarında biriken trafiği azaltma derdindeyiz, sınırları ortadan kaldırmak varken diyorum ama Erhan Arıklı “UBP örgüt başkanı bile vatandaş yaparken ben yapamıyorum” diyerek ÜstEL’le hükümet için pazarlık yaparken bunu beklemek yani sınırları yıkmak ne kadar gerçekçi olabilir ki!

Resmi rakama bakmayın, siz 700 bin deyin nüfusumuzu, ben 800 bin… Bu rakamın iyimser bir tahminle Kıbrıslısı 90-100 bin. Ya gerisi?

Siz karşı tarafta olun ve nüfusu belli olmayan KKTC ile Kıbrıs Cumhuriyeti arasındaki sınırı kaldırın. Yapar mısınız?

Onun için bırakın, şimdilik hayaller kurayım ki gerçekleşmesi yakın olsun. Ahmet, Melek, Eleni ve Kostas hayal bile olsa bizim için yarışsınlar, ta ki gerçek olana kadar…