Onca kirin, yalanın, talanın, hilenin, usancın içinde çok güzel bir gelişme okudum.

"Lefkoşa Türk Lisesi’nin tarihi bandosu 57 yıl sonra yeniden hayat buluyor."

Öyle sıradan bir girişim değil bu.

Kendi kişisel öykümde özel bir yeri var bandonun…

Bu ülkede en son lise bandosunun müzisyenlerinden biriydim.

Demek ki 25 senedir lise bandomuz yok!

Çünkü biz mezun olurken, müzik öğretmenimiz İbrahim Belevi de emekliye ayrılmıştı.

Böylece o dönem kuzey Kıbrıs’taki tek lise bandosu da tarih olmuştu.

Girne Anafartalar Lisesi’nin bandosundan söz ediyorum.

Yıllarca o bandoyla gezdik ülkeyi…

“Askeri Bando”nun işi olmazdı Girne’de…

Biz üflerdik!



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“Zeki Taner’in mirası, oğlu Yılmaz Taner’in girişimleriyle yeniden hayat buluyor” diye okudum.

“Lefkoşa Türk Lisesi Bandosu, Sevda - Cenap And Müzik Vakfı tarafından bağışlanan enstrümanlarla Şubat tatili sonrası 57 yıl sonra yeniden kuruluyor.”

Umarım başarırlar…

Destek olmalı herkes…

Teşekkürler Yılmaz Taner, bol şanslar, Simge İnce Yıldız hocamız...

Sakın ola “bando” deyip geçmeyiniz.

Yıllarca ülkenin en önemli müzisyenleri Girne’den yetişmişse bunun sebebi o bandodur.

Mağusa Namık Kemal Lisesi de böylesi bir misyon üstlendi yıllarca…

Eğitim ticarileştikçe okullarda müzik, spor, sanat geriledi.



Girne Anafartalar Lisesi’nde şöyle bir gelenek vardı.

Liseden mezun olacak bandonun her müzisyeni, yanına, ortaokulun ilk sınıfından yetenekli bir öğrenci alırdı.

Böylece mezun olurken, yerine, bir başka müzisyen bırakırdı.

Trompet, klarnet, trombon, saksafon, davul, flüt hep ses verirdi, savaş sonrası devralınan Anafartalar’ın avlusunda…



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10 yıl kadar önce “nostalji bandosu” oluşturmak amacıyla Anafartalar Lisesi’ni ziyaret ettiğimizi anımsıyorum.

Bandonun eski müzisyenleri yılda birkaç kez olsun yeniden bir araya gelerek, çalabilirdik.

Ama gördük ki enstrümanların tümü kaybolmuş.

Yok!

Kimse de bilmiyor nerede olduğunu…



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Yılmaz Taner’in girişimiyle Lefkoşa Türk Lisesi’ne 24 enstrüman bağışlanması sosyal sorumluluk projelerinin en anlamısıdır.

Düşünsenize 50’li yıllarda bir bandosu vardı okulun, o “zor” denilen zamanlarda, hani imkansızlıktan, yokluktan, çatışmalardan söz ediliyor ya…

Asıl yokluk şimdi…



Öğrencilerin kişisel gelişimine yaratıcılık kazandırır bando, çok sesli müziği öğretir, takım ruhunu geliştirir, hayatlarına ritim kazandırır.

Birlikte çalışmak, başarmak, performans sergilemek anlamında pek çok dersten daha yararlıdır.



“Birlikte başarabiliriz” duygusunu kazanmamız gerekiyor yeniden…

Bu biat, talimat, vesayet düzeninde bir mucizedir, yıllar sonra yeniden bir lise bandosu…



Anafartalar Lisesi ve Namık Kemal Lisesi de sahip çıkmalı geleneğine…

Kamusal eğitimde çok daha yaratıcı işler başarılmalı…



Bir zamanlar Anafartalar Lisesi bandosu, puslu bir fotoğraf ve anılar… Bu ülkede 35 yıldır bir lise bandosu yok…





Lefkoşa Türk Lisesi (LTL)’de oluşturulan bando odası açıldı; eğitimci ve sanatçı Yılmaz Taner, lisede bandosunun yeniden kurulması için gerekli müzik enstrümanlarının okula hibe etti.