Bir sömürgeden ötekine

Sene 1973.

Kıbrıslı Türk siyasetçi ve avukat iki önemli isim için mahkemede karar verilir:

“500 Kıbrıs Lirası para cezası ya da hapis!”

"Hapis" der iki yürekli insan...

O parayı ödemeyi reddeder!

***

Fasıl 154 Ceza Yasası'ndan açılmıştır dava…

Tanıdık bir suçlama vardır: "Müfsit gayesi bulunan ve Kıbrıs Türk Yönetimi'ni küçük düşürme ve Kıbrıs Türk halkı arasında hoşnutsuzluk yaratma maksadına matuf müfsit gayesi bulunan..."

Sene 1973!

1929'dan kalma bir yasa!

İki yürekli insana çarpar...

***

Dosya numarası: Ceza İstinaf No.19/73 ve 21/73



"Sanık 3 Ağustos 1973 tarihinde tasarrufunda müfsit gayesi bulunan beyanname bulundurmak suçundan kabahatli bulundu. 500 KL para cezasına mahkûm edildi. Sanık, para cezasını ödemediği için hapse gönderildi. Sanık, Bidayet Mahkemesinden para cezasının ödenmesi için mühlet ve hapislik cezasının geçici olarak kaldırılmasını talep etti. Bidayet Mahkemesinin bu talebi reddetmesi üzerine Sanık red kararını istinaf etti…"



***

O iki isimden biri "Ankara'ya kafa tutan adam."

Ahmet Mithat Berberoğlu...

Diğeri “Kimdir be bunlar” diyen…

Naci Talat!

1973 yılında Cumhurbaşkanı Muavinliği'ne aday olmuş, dönemin TC Büyükelçisi ve Bayraktar tarafından tehdit edilmiş, göz hapsine alındıktan sonra adaylıktan geri çekilmiştir, Ahmet Mithat Berberoğlu.

"Adaylıktan çekildikten sonra Ankara'ya gittim. Orada gazetecileri toplayarak gerekçelerini anlattım. Buraya gelince de broşürler hazırlayıp dağıttık. Ondan sonra bizi mahkemeye verdiler. 500 Kıbrıs Lirası veya 300 gün hapislik."



***

Bir dönemin "sömürge" yasalarıyla yapılmak istenenler yetmezmiş gibi...

Bir başka dönemin sömürge yasaları geçirilmek isteniyor şimdi...

Her kim başkaldırıyorsa, sorguluyorsa, düşünüyorsa sesine, sözüne, ifadesine kelepçedir istenen!

Yine...