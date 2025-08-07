“Bir sahte diploma skandalı da Kıbrıs Rum tarafında”

Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Kudret Özersay Kıbrıs’ın kuzeyi ve Türkiye’de olduğu gibi Kıbrıs’ın güneyinde sahte diploma skandalı yaşandığını belirtti.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan ve güneydeki Cyprus Mail haber sitesini kaynak alan Özersay, Kıbrıs Cumhuriyeti eski Cumhurbaşkanı Nikos Anastasiadis’in döneminde sivil toplum ve gönüllülük komiseri olarak atanan ismin hem lise, hem de üniversite diplomasının “sahte” olduğunun ortaya çıktığını belirtti.

Özersay’ın paylaşımı şöyle:

“Anastasiades zamanında sivil toplum ve gönüllülük komiseri olarak atanan ismin HEM LİSE HEM DE ÜNİVERSİTE diplomasının SAHTE olduğu ortaya çıktı. Nisan 2025’te mahkeme önünde bu sahte diplomaları TEDAVÜLE SÜRDÜĞÜNÜ kabul etti. Kaza mahkemesinde yargılandığı için en fazla 5 yıl hapis cezası alması bekleniyor. ABD San Diego Eyalet Üniversitesi diplomasını sahtelemişler.

Sanık SAHTE BELGE DÜZENLEDİĞİ için DEĞİL, o diplomanın sahte olduğunu BİLE BİLE tedavüle sürdüğü için yargılanıyor.

Bizde konu hem Güzelyurt KAZA MAHKEMESİNDE hem de AĞIR CEZA MAHKEMESİNDE. Anlaşılan BİZDEN FARKLI OLARAK bahse konu şahsı KORUMAYA ve KOLLAMAYA kalkışan olmamış! Yargılama sonucu ceza almasına kesin gözüyle bakılıyor.

DARISI BİZİMKİLERİN BAŞINA!!!”