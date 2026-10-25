Tarihin en eğlenceli aday belirleme kurultaylarından biri!

Demokrasi şöleni mi eğlenceli bir etkinlik mi doğrusu pek karar veremedim!

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Eğlenmedik dersem yalan olur!

UBP kurultayından söz ediyorum!

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Sonuçları beklerken, Tottenham’ın Chelsea deplasmanına odaklanmışken ve bu maç, yüreğime su serper bir şekilde, son 13 dakikada gelen iki golle, Tottenham lehine 2-0’la biterken, UBP’nin adayları da kesinleşiyordu!

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Yoksa kesinleşemiyor muydu?

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İtirazlar ve yeniden sayım mı?

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Bakalım!

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UBP’nin aday belirleme kurultayı çok önemli gerçekleri ortaya çıkarması açısından önemliydi...

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Hangi gerçekler?

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Hah bu soru çok önemli!

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Her bireyin kendi gerçekleri var!

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Mesela 9 bin civarında üye oy kullandı ve “bu bir rekordur” dendi değil mi?

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24 bin üyenin olduğu iddia edilen bir partide sadece 9 bin kişi oy kullanıyorsa bu bir demokrasi rezaleti de olabilir!

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Katılım oranı iki aşağı üç yukarı yüzde 35 dolaylarında!

Bin eksik katılsaydı, katılım yüzde 31’di!

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Yorumum: Bu üye sistemi UBP’ye gitmez, eski delege sistemine geri dönün, ayrıca elektronik ortamda seçim için UBP’nin TMT’den kalma kafası adına en az 31 fırın ekmeğe ihtiyacı var!

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Üstelik yarış çok önemli ve çok çekişmeli falan yani...

Optik denen herife UBP’li güvenmez ki!

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Ne acıdır, “optik okuyucu” denilen mekanizmayı “optik isimli bir yabancı” sanan bayağı partilimiz bulunmaktadır!

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Öte yana da bakalım; “UBP teknolojiyi kullandı, helal olsun” da diyebilirsiniz ama salonda bir de anket yapsanız, oy veren 9 bin kişinin tamamı “bu işin içinde bir iş var” diyecek çünkü istisnasız hiç bir UBP’li, yıllardır bu partide dönen veya döndürülen dolaplar nedeniyle, bu türden sayımlara kesinlikle güvenmiyor!

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71 aday adayından 17’si sonuçlara itiraz etmiş!

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“Bravo! Demokrasi!” de diyebilirsiniz!

Ama “neredeyse her dört adaydan biri sonuçlara inanmıyor, yapılan seçime güvenmiyor, sistemde bir pislik var diye düşünüyor” da diyebilirsiniz!

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Haaaa yorum mu?

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Mesela Faiz Sucuoğlu’nun Lefkoşa’da ilk sırayı almasını nasıl yorumlarsınız?

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Ben diyorum ki; “This is a tokat to Dilbandis!”

Pardon!

Dilbandilere tokat!

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Hatta gazetem olsa ve manşeti ben atsaydım, “UBP’li üyelerden Türkiye’ye ağır cevap! Daha önce genel başkan ve başbakan olması Türkiyeli bir kaç dilbandi tarafından zor kullanılarak engellenen Faiz Sucuoğlu, aynı dilbandilerin organize ettiği bir başka kurultayda UBP’li üyeden yine en yüksek oyu aldı”...

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İçimde şöyle de bir korku vardı sonuçlar açıklandıktan sonra; “acaba sabah uyandığımda, Faiz bey liste dışı kalır mı?”

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Alın size bir başka yorum; “Hakan Dinçyürek bize doktor olarak lazımdı, kaç gündür kendisine ulaşmak istiyorum, inşallah üç – beş güne kadar ayağımdaki soruna bakacak şekilde göreve döner”...

Görev derken “bakanlık”tan bahsetmedim!

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Alın size bir başka yorum: Bir önceki seçimde başka bir partinin yöneticisiyken, şimdi UBP’nin fanatik ve de en birinci elemanı endamında görünmeye çalışmak da işe yaramadı!

Hatta eski partiyi “acaba gitsem, aday yaparlar mı?” diye yoklamak da!

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Dediğim gibi bakış açısı çok önemli...

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Mesela cinsiyet kotası!

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Sonuçlarla ilgili olarak bazı gazeteci arkadaşlarımla konuştum; “yayınladığınız listelerde hata var, en az 15 kadın aday olmalı” dedim!

Bir haber sitesinin yayınladığı aday listesinde 8, ötekinde 13 kadın aday vardı!

Yüzde 30 kotası nerede?

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TDP’nin yazılımcı genel sekreteri Redif Ekinci ne dedi bu konuda?

“Yazılım hatası” dedi özetle!

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Çünkü yazılımı Türkiye’de yaptılar; anlayacağımız dille aktarayım, “AKP’nin dilbandilerinin biçtiği don, UBP’nin götte durmadı!”...

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Haliyle bazı adayların çığlıkları, canlı yayın mikrofonlarında, Ünal abimin gerçekten “evet bazı Mandirga ağzı sıkıntılarına rağmen, her kusuru kapatabilecek ve güzel” konuşmasını da bastırıverdi!

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Bu arada açık bir acınacak durumdan daha söz edeyim; Yasemi Öztürk dışında, neredeyse tüm kadın adayların erkeklerin çok hem de çok gerisinde kalması demokrasi utancıdır; kadın aşağılamasıdır; UBP’nin ataerkil ve ilkel bir AKP kopyası olduğunun kanıtıdır...

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Kotanın müsaade ettiği kadar kadın aday oldu!

Ben onlardan biri olsam, adaylığı reddederdim!

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Efendim UBP, 71 aday adayının katıldığı bu kurultayın “işe yaramayacağını” bilmeliydi...

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Çünkü kişisel yarış ve kişisel hırs, megalomani ile birleştiğinde; UBP’nin geleneksel “sayıma güvenmeme” seviyesini daha da yukarı çekti!

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Yani aday belirleme kurultayı, partiye zarar verme panayırına dönüştü!

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Tekrar doktoruma döneyim...

Hakan Dinçyürek...

İstifa edeceğini açıkladı!

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Çok üzgünüm ama dilbandiler “edemezsin lan” derse edemeyecek!

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Tıpış tıpış seçime girecek!

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Zeki Çeler “küsenler bize oy versin” demişti dalga geçerek!

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DP, bu satırları yazarken adaylarını açıklayabilirdi...

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YDP henüz açıklamadı...

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MDP de var!

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Çok ama çok kızgın ve de küskün olanlara tavsiyemdir; birilerine ders vermek istiyorlarsa, merkez ya da sağda kalmalarına gerek yok, sandığa gidip sol partilere mühür vursunlar; tercih yapmaları hiç lüzum değil!!

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Sahi ne oldu?

Şimdi bir kez daha ve elle – el yordamı ile mi sayacaklar?

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UBP’ye yakışan zaten bu değil mi canlarım benim!

Elle!

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Ama yine de en sevdiğim çıkış ne miydi?

“Gelsin MİT saysın!”

Auuuuuv!

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Neyse!

Şimdi heyecan 6 Aralık!

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Sonuç ne olursa olsun, mesela Türkiye “Tahsin bey o göreve devam edecek” derse ne olacak?

Gerçekten merak ediyorum!

Yani kusura bakmayın ama Tahsin beyin daha önce, sol kanattan yedek oyuncu olarak bir oyuna sokulduğuna da tanık olmamış mıydık?

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Haa eğleniyor muyuz?

Ben çok eğleniyorum; üstelik işim de bu ve bundan dolayı ekmeğimi de kazanıyorum!