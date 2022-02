Bir KKTC saçmalığı; tebrik ziyaret ve 31 mesele!

Bakanlar henüz odalarına yerleşemedi!

Ama yerleşemeden, mesela dün sabah bir bakanlığın önünde yeni bakanı (ki çok yeni de değil) bekleyen en az 50 kişi varmış…

-*-*-

Şimdi, sırf örnek olsun diye yazıyorum, Antepliler, Baflılar, Hataylılar, Leymosunlular, derken, hepsi mesela Dışişleri Bakanı Hasan Taçoy’u ziyaret edecekler mi?

Pandemi kuralları zaten Dünya’da gevşetildi bizde hak getire; salma sallama odaya dalacaklar mı?

-*-*-

Peki, sizce Dışişleri Bakanı ile ne konuşacaklar?

“Hayırlısı olsun bakanım, bizim çocuğun meselesini unutmayın ha…”

Peki başka?

“… Sayın bakanım, söz vermiştiniz, bizim köydeki o arkadaşın kredi olayını çözmemiz lazım ha…”

-*-*-

Yani sanki Taçoy’u hedef alır gibi olmayalım; bu sadece bir örnektir…

Ama tüm bakanlara yaklaşılacak; yönetim kurullarına, müdürlüklere, müsteşarlıklara atamalar talep edilecek.

-*-*-

Kahveler gidecek, çaylar gelecek!

Devletten!

Yani vergi mükelleflerinin ödediği vergilerden!

Deniz, domuz olayı!

-*-*-

Akabinde, 11 kişilik bakanlar kurulu, tek tek Ankara’ya gidecek…

BRTK ve TAK şöyle yazacak: “… Başbakan Faiz Sucuoğlu, ilk ziyaretini Ankara’ya gerçekleştirdi!”…

Sanki ikinci veya üçüncü ziyaretlerini, Fransa ve Yunanistan’a yapacakmış gibi!

Oysa, “Sayın Başbakan’ın da, Sayın Cumhurbaşkanı’nın da”; Ankara’dan başka gidecekleri başkent olmaz ki!

-*-*-

Sonra ne mi olacak?

Elektrik Kurumu’na yeni UBP’li üyeler atanacak…

Belki ayıp olmasın diye ortaklara da birer üyelik verilir…

Ve elektriğe ciddi anlamda okkalı zam gelecek.

“Başka çaremiz yoktu” denecek.

Oysa aynı insanlar, belki koltuk farkıyla, son üç yıla yakındır aynı bakanlar kurulundaydı…

“Enkaz devraldık” edebiyatı yapamayacaklar ama yapmayı deneyecekler!

Kimisi, “pandemiyi” mazeret gösterecek, kimisi yeni mazeret olarak “Ukrayna Krizi” diyecek, elektrik zammını haliyle kaçınılmaz akaryakıt zam serisi takip ederken, hayat mecburen pahalılaşacak…

-*-*-

Ama yine de en çok neyi merak ediyorum biliyor musunuz?

Şu 31 konuyu:

Bir: Ali Pilli, Girne Hastanesi konusunda ne diyecek?

İki: 60 milyon TL’ye şimdiye çoktaaan bitmiş olması gereken bu hastane inşaatı için gereken en az 200 milyon TL TC’den nasıl istenecek? Hangi yüzle talep edilecek? Ve ne denecek?

Üç: Lefke – Doğancı arasındaki yol, daha kaç 20 Temmuz ve kaç 15 Kasım “bitirilme sözü” görecek?

Dört: Alsancak – Lapta – Girne yolu ne olacak?

Beş: Değirmenlik Dağ Yolu, Girne Çevre Yolu kaç sene daha atıl bekleyecek?

Altı: Ercan bitecek mi?

Yedi: Gerçekten yeni hava yolu şirketi diye bir şey olacak mı; adı Angolem Airlines diye düşünülür mü?

Sekiz: KKTC’nin tanıtılması için Anamur veya Taşucu dahil, her hangi bir yerde, her hangi bir resmi girişim olacak mı?

Dokuz: Elektrikte Türkiye ile enterkonnekte sistem diye bir şey olamayacağı halka dürüstçe açıklanacak mı?

On: Narenciye yine dalında eriyecek mi?

-*-*-

On bir: Erhan Arıklı ilk T iznini kaç gün sonra verecek? Aynı bakan, ilk benzin istasyonu iznini kaç hafta sonra onaylayacak?

On iki: T izni ve otobüs güzergahı izni ya da benzin istasyonu izni gibi “ballı” izinlerden kapabilmek adına, kaç kişi Bertan Zaroğlu’nu terk edip, YDP’ye geri dönecek?

On üç: Kabineden her hangi bir bakan ya da başbakan, Halil Falyalı cinayeti ile ilgili tek bir açıklama yapacak mı? Çünkü, failler bulunsa da, “azmettirenler” veya “emri verenler” asla ortaya çıkmayacak bunu hepsi gayet iyi biliyor…

-*-*-

On dört: Meclis Başkanı kim olacak? Zorlu Töre olmazsa, Başbakan’a küslüğü kaç ay sürecek?

On beş: İzlem Gürçağ Altuğra Meclis’in başkanı olmayacaksa, UBP’den istifa mı edecek yoksa kontenjan adaylığı ile alacağını aldı mı?

-*-*-

On altı: Kooperatif’in yönetim kuruluna kim başkan yapılacak?

On yedi: Lefke Avrupa Üniversitesi yönetim kurulu başkanlığı için yedi aday adı geçiyor; kime kalacak?

On sekiz: Bertan Zaroğlu ne olacak? Ülkede mi kalacak yoksa bir sonraki erken genel veya genel seçime kadar Hatay’a mı yerleşecek?

-*-*-

On dokuz: UBP, her belediyede başkan adayı gösterecek mi?

Yirmi: Lefkoşa’da kim aday olacak?

Yirmi bir: Değerli hocam, sevgili ağabeyim Mahmut Özçınar yedinci kez; bir diğer ağabeyim Fuat Namsoy beş bin 52’nci kez ve yine yeniden aday olacaklar mı?

Yirmi iki: Genel Sekreterlik yarışı olur mu?

-*-*-

23: Tayyip Erdoğan seçimi kaybederse, tüm UBP silme CHP’li ya da İyi Partili olduğunu açıklar ve Mustafa Kemal’in adını yeniden hatırlar mı?

-*-*-

Yirmi dört: Bir yıl dolmadan bakan değişikliği yaşanır mı?

Yirmi beş: Gerçekten şu anda bakanlar ellerini taşın altına mı koydular yoksa avuçlarını Anavatan’a mı açtılar?

Yirmi yedi: Belki de ülkenin Kıbrıs sorunu konusundaki tek bilgili ve aynı zamanda UBP’li ismi olan Oğuzhan Hasipoğlu’nu Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı olarak atamak, alkollü bir ortamın sonucu mu yoksa dualarla hükümet kurulmasından mı?

-*-*-

Yirmi sekiz: Yavaş yavaş sona yaklaşıyoruz; Ünal Üstel ile Kutlu Evren; Faiz Sucuoğlu ile Hasan Taçoy aralarından su sızmayan dostlar mı?

Yirmi dokuz: Tüm maddeleri yazıyla, iki maddeyi sayıyla yazdık, bilmem farkında mısınız?

Otuz: Mesele istikrarlı ideal bir kadro mu yoksa tüm çocuklar oynasın mı?

31: “Oynasın” derken aklıma geldi; Ersan Saner duruşması ne zaman başlayacak ve ihale Faiz Sucuoğlu’nun üzerine kalırsa, ne olacak?

C’mon Ers, Putin’i ara ve tanınma iste!

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya Silahlı Kuvvetleri’ne Rusya tarafından tanınan Lugansk Halk Cumhuriyeti ve Donetsk Halk Cumhuriyeti'nde operasyon emri verdi. Ve operasyon başladı…

-*-*-

Neredeyse tüm Batı ülkeleri gerek “tanımaya” gerekse askeri harekata tepkili ve tabii ki karşı!

Türkiye de öyle…

Türkiye’ye göre, Rusya, Ukrayna’nın bölünmez bütünlüğünü ihlal etti!

-*-*-

Şimdi anladınız mı, Türkiye, garantörü olduğu Kıbrıs Cumhuriyeti’nde, “egemen ve de eşit” bir KKTC’yi neden destekleyemeyeceğini…

-*-*-

Haaa KKTC olarak ayrı bir devleti tanıtmak mı istiyorsunuz?

İlla ki ve de Türkiye’ye rağmen bunda kararlı mısınız?

Tavsiyemdir; Putin’e ulaşmaya çalışın ve “biz de aynen Donetsk ve Lugansk gibiyiz, bizi de tanı” talebinde bulunun!

-*-*-

Ya da susup, saçmalamaktan vazgeçin!

Çünkü gerçekten Kıbrıs Cumhuriyeti üzerinde egemen eşit bir devleti savunmak, “o başka bu başka” diye açıklanacak bir “Nasreddin Hoca” hikayesi değildir!

Bu göle, bu mayayı çalamazsınız!

Tutmaz!

-*-*-

C’mon Ers; yani “Haydi Ersin Tatar”, Putin’i ara ve tanınma iste!

Bir Kıbrıs atasözü der ki; “Arayın genni tanısın TRNC’yi! C’mon Ers!”…