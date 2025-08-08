“Bir aksilik olmazsa 2 saate kadar elektrik verilecek”

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIBTEK) Müdürü Dalman Aydın, santralde yeniden arıza meydana geldiğini belirterek, “bir aksilik olmazsa 2 saate kadar her yere elektrik verilecek” açıklamasını yaptı.

YENİDÜZEN’e konuşan KIBTEK Müdürü Dalman, KIBTEK’in duyurduğu, ‘Birçok bölgeye elektrik verilmeye başlandı’ açıklamasının sorulması üzerine “Tekrardan bir arızamız oldu. Santral devre dışı kaldı.

Santral devreye girene kadar, stabil duruma gelene kadar bazen devreden çıkabiliyor, öyle bir olay yaşadık. Tekrardan devreye alınıyor.” dedi. Güzelyurt Trafo Merkezi’nde yaşanan patlama ile ilgili de bilgi veren Aydın, “Oradaki arızalı kısımlar ayrıldı, gerekli önlemler alındı.

Santraller devreye girdikten sonra Güzelyurt’a da elektrik verilebilecek. Bir aksilik olmazsa her tarafa 2 saate kadar elektrik verilecek.” ifadelerini kullandı.