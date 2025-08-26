"Beraber planladınız, beraber uyguladınız hep beraber Çuvalladınız"

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Sekreteri Erkut Şahali, seçim yasaklarına dakikalar kala UBP-DP-YDP Hükümeti'nin yandaşlarına sağladığı olanakları içeren 23 Ağustos tarihli Resmi Gazete'nin halen yayında olduğunu belirtti.

Şahali, Cumhurbaşkanlığı makamındaki Ersin Tatar'ın dün tüm kararların seçim sonrasına kalacağını belirtmesine rağmen, Resmi Gazete'nin yürürlükte olduğunu dile getiren Şahali eleştirilerde de bulundu, "Beraber planladılar, beraber yaptılar, yüzlerine gözlerine bulaştırınca da paniğe kapılıp yalana sarıldılar..." dedi.

Şahali paylaşımı şöyle:

"Dünkü açıklamaları, uzun zamandır söyledikleri tek doğruydu:

TOPLUMSAL BARIŞI ZEDELİYORLAR!

Kol kola diyar diyar gezen, örneğin devletin rutin hizmeti olması gereken kırsal kesim arsası tahsisi yapar gibi görünüp, parti bayrakları önünde "hak sahipliği belgelerini" bir lütuf gibi sunarken pek işgüzar, pek mutlu görünen Ersin ve Ünal beyler, aniden aydınlandılar ve "yanlış yaptık" dediler öyle mi!

Kamuoyunda "EŞİTSİZLİK ve HUKUKSUZLUK" kaygıları sanki de kendiliğinden oluştu da, beyefendiler de bunu gidermek için adım atıp sosyal barışı "zedelenmekten" korumaya karar vermişler!

Gece hırsızlığa beraber çıkıp sabaha da kavga eder gibi görünmek derim ben buna...

Beraber planladılar, beraber yaptılar, yüzlerine gözlerine bulaştırınca da paniğe kapılıp yalana sarıldılar...

İşte resmi gazete!

Seçim yasaklarına dakikalar kala onlarca sayfa yayın yapan resmi gazetede İPTAL falan yok henüz.

Bu fiyaskodan kahraman çıkmaz Ersin bey, boşuna uğraşma!

Beraber planladınız, beraber uyguladınız hep beraber ÇUVALLADINIZ."