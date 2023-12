Bellapais Manastırı’nda Christmas Konseri bir başka renkli ve güzel olur

Murat OBENLER

Kuzey Kıbrıs Müzik Derneği başarılı konserler serisine imza attıkları 2023 yılını birbirinden değerli kemancı,piyanistler ve mezzosoprano-sopranolar ile gençlik korosunun katılımı ile 23 Aralık Cumartesi gecesi Bellapais Manastırı’nın muhteşem atmosferinde yer alacak Christmas Konseri ile kapatacak. Çok toplumlu,çok kültürlü ve çok renkli bir sanatçı ekibinin sahnede olacağı zengin içerikli Christmas Konseri müzikseverlere unutulmaz bir gece yaşatacak. Saat 19.00’da başlayacak gecede sırasıyla CAESAR KOROSU, KATERINA STERN,(Violin) & LENA STERN(Piano), Mezzosoprano OKSANA DONIKA & IRINA AKKÖK(Piano), Soprano MARIYA SEMOCHKINA & NADEZHDA KAMENEVA(Piano), Soprano BURCU DURMAZ & RAUF KASIMOV(Piano) sahne alarak Christmas’ın ruhuna uygun en güzel ve keyifli şarkı ve eserleri seslendirecekler.

Vivaldi ve Bizet’li, Strauss ve Chopin’li, P.Martini, L.Fabian ve E.Presley’’li program

Klasik Christmas şarkılarından Tchaikovsky ve Vivaldi’ye, Bizet’ten Offenbach’a, Strauss’tan Rusya Halk Şarkısı’na, Chopin ve Pink Martini’den Cole Porter, Lara Fabian, Tevfik Guliyev ve Elvis Presley’e uzanan çok çeşitli bir programın müzikseverleri beklediği konserin biletleri 300 TL olup Deniz Plazalar, Bellapais Manastırı Bilet Ofisi ve Konser Girişinden temin edilebilir. Ayrıntılı bilgi için: 0542 852 23 85

Online Bilet: biletfest.com

CHRISTMAS KONSER PROGRAMI

CAESAR CHOIR

☆Shchedryk (Carol of the Bells) - Mikola Leontoviç

☆V Lesu Rodilas Yolochka (The Forest Rased a Christmas Tree) - Kudasheva & Beckmann

☆Jingle Bells - James Lord Pierpont

☆Hallelujah - Leonard Cohen

☆Friday I'm In Love - The Cure

☆Last Christmas - George Michael

KATERINA STERN, Violin & LENA STERN, Piano

☆P.I. Tchaikovsky - Waltz of the Flowers "The Nutcracker Ballet"

☆A. Vivaldi - Winter "Four Seasons"

☆Happy New Year - Abba

Mezzosoprano OKSANA DONIKA & IRINA AKKÖK, Piano

☆G. Bizet - Habanera "Carmen"

☆C. Saint-Saens - Mon Coeur s'ouvre a ta voix "Samson et Dalila"

☆J. Offenbach - Barcarole "Les Contes d'Hoffman" (Duet With Soprano Maria Semochkina)

Soprano MARIYA SEMOCHKINA & NADEZHDA KAMENEVA, Piano

☆Caccini/Vavilov - Ave Maria

☆J. Strauss - Laughing Song Adele "Mein Herr Marquis"

☆Russian Folk Song - Hey, guy, don't cry

Soprano BURCU DURMAZ & RAUF KASIMOV, Piano

☆Chopin Nocturne in C Sharp minor

☆Black Orpheus - Luiz Bonfá

☆Symphatique - Pink Martini

☆Historia de un amor - Carlos Eleta Almaràn

☆So in love - Cole Porter

☆Je t'aime - Lara Fabian

☆Yalgızam yalgız - Tevfik Guliyev

☆Can't Help Falling In Love - Elvis Presley