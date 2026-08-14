Belen’in ölüm sebebi otopsi sonucu belli olacak

Alagadi 3 Plajı’nda önceki gün güneşlendiği sırada aniden rahatsızlanan, kaldırıldığı Girne Dr. Akçiçek Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Vedat Belen’in (E-69) ölüm sebebinin tespiti için kan ve doku örnekleri alındığı bildirildi.

Polis açıklamasında, ölüm sebebinin yapılacak ileri tetkikler sonucunda tespit edileceği kaydedildi.

Çalıştığı şirketin parasını çalan şahıs tutuklandı

Mağusa’da faaliyet gösteren bir şirkette çalışan S.Y’nin (K-51), 3 Kasım 2025 tarihinde şirkete ait yurtta konaklaması için bir şahısla yaptığı sözleşme karşılığında temin ettiği 4 bin 200 ABD dolarını şirkete teslim etmeyip tasarrufuna geçirdiği tespit edildi.

Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada, bahse konu şahıs tespit edilerek tutuklandı.

İkamet izinsiz 2 kişi tutuklandı

Kaçak yaşamla mücadele çerçevesinde polis ekipleri tarafından yapılan denetimler sonucu ikamet izinsiz 2 kişi tutuklandı.

Tutuklananlar aleyhinde yasal işlem başlatıldı.