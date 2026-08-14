Guterres’e “müdahaleleri ve barış talebini” anlattı, polise ifadeye çağrıldı

Ertuğrul SENOVA

Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) eski Başkanı, sendikacı ve barış aktivisti Selma Eylem; Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ile yapılan toplantıda Kıbrıslı Türklerin iradesine yönelik müdahaleleri, asimilasyon politikalarını ve acil çözüm talebini dile getirdiği konuşması gerekçe gösterilerek polis tarafından ifadeye çağrıldığını açıkladı.

Gazeteci Ali Kişmir’in köşe yazısıyla gündeme gelen olayla ilgili YENİDÜZEN’e konuşan Selma Eylem, dün Adli Şube’den bir polis çavuşunun kendisini arayarak ifade vermeye gelmesini talep ettiğini belirtti. Eylem, çağrının arkasındaki amacın dile getirilen gerçekleri susturmak ve siyasi baskı oluşturmak olduğunu vurguladı.

"Ortada suç ya da şikâyet yok, 'resmi yazı var' denildi"

Görüşmenin detaylarını aktaran Eylem, telefonda suç veya şikâyet bulunup bulunmadığını sorduğunu belirterek süreci şu sözlerle anlattı:

"Dün beni Adli Şube’den bir polis çavuşu aradı. 28 Temmuz’da BM Genel Sekreteri ile yaptığım konuşmayla ilgili ifade vermem gerektiğini söyledi. Ortada bir suç veya şikâyet olup olmadığını sordum, 'yok' dedi; 'Elimde resmi yazı var' ifadesini kullandı. Gitmeyeceğimi belirterek telefonu kapattım."

Görüşmenin ardından avukatı Öncel Polili ile iletişime geçtiğini kaydeden Eylem, avukatının polisle görüştükten sonra kendisine hukuki olarak ifade vermeye gitmesini gerektirecek bir durumun bulunmadığını bildirdiğini aktardı.

Guterres görüşmesinde ne konuşulmuştu?

Selma Eylem, 28 Temmuz tarihinde, adayı ziyaret eden BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile sivil toplum örgütleri arasında gerçekleşen toplantıya katılmış ve 108 örgütün imzasını taşıyan İki Toplumlu Barış İnisiyatifi ortak deklarasyonunu Guterres'e bizzat iletmişti.

Eylem, toplantıda aktardığı temel başlıklara değinerek şu ifadeleri kullandı:

“Adadaki bölünmüşlüğün iki toplumu da mağdur ettiğini ancak Kıbrıslı Türklerin daha derin bir mağduriyet yaşadığını, adanın kuzeyinin Türkiye’nin alt yönetimi haline geldiğini, asimilasyon politikaları uygulandığını, taşıma nüfusla azınlık duruma düşürüldüğümüzü, irademizin elimizden alındığını, toplum mühendisliği çalışmalarının sürdüğünü, çözüm ada için acil olduğunu, seyretmek yerine inisiyatif alması gerektiğini söyledim.”

"Gerçeklerden rahatsız olanlar baskı kurmak istiyor"

İfadeye çağrılma girişiminin arka planına dikkat çeken Selma Eylem, dosyanın Siyasi Şube tarafından Adli Şube’ye sevk edilmiş olabileceğini ifade etti:

"Muhtemelen bu konuyu Siyasi Şube, Adli Şube’ye sevk ederek ifademi almak istedi. Amaçları açıkça siyasi baskı yapmak. Çünkü bu konuların konuşulmasından, gerçeklerin dile getirilmesinden rahatsız olanlar var."