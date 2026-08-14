Ağıllar köyü rekreasyon alanı hizmete açıldı

Kırsal bölgelerde yaşam kalitesini artırmaya yönelik çalışmalarını sürdüren İskele Belediyesi, Ağıllar Köyü’ne yeni bir sosyal yaşam alanı kazandırdı. 2 bin 400 metrekarelik alan üzerine yapılan Ağıllar Köyü Rekreasyon Alanı’nın açılışı dün akşam gerçekleştirildi.

İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu’nun eşi Özlem Sadıkoğlu ile birlikte katıldığı açılış töreninde, İskele Belediyesi Meclis Üyeleri, Ağıllar Köyü Muhtarı Ali Akkoyun, köy halkı ve çocuklar yer aldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan gecede, çocuklar için çeşitli eğlenceler ve sürprizler düzenlendi. Sadıkoğlu, açılışa katılan çocuklara çeşitli armağanlar da verdi.

Akkoyun: “Köyümüz için çok değerli bir kazanım”

Ağıllar Köyü Muhtarı Ali Akkoyun, açılışta yaptığı konuşmada rekreasyon alanının köy için önemli bir ihtiyaç olduğunu belirtti.

Akkoyun, projenin hayata geçirilmesinde emeği bulunan İskele Belediyesi’ne ve Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu’na teşekkür etti.

Sadıkoğlu: “Sadece bir alan değil, bir yaşam alanı kazandırdık”

İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu ise Ağıllar Köyü’ne kazandırılan projenin yalnızca fiziksel bir yatırım olmadığını, köyün sosyal yaşamına da katkı sağlayacağını söyledi.

Belediyenin hizmet anlayışının İskele kent merkeziyle sınırlı olmadığını vurgulayan Sadıkoğlu, İskele’ye bağlı tüm köylerin kendileri için aynı değerde olduğunu ifade etti.

Projenin hayata geçirilmesinde emeği bulunan belediye çalışanlarına, proje ve saha ekiplerine, Ağıllar Köyü Muhtarı’na ve köy halkına teşekkür eden Sadıkoğlu, İskele’nin her noktasına değer katmaya devam edeceklerini belirtti.

Sadıkoğlu, hedeflerinin çocuklardan gençlere, ailelerden yaşlılara kadar herkesin yaşamına dokunan projeleri hayata geçirmek olduğunu kaydetti.

“Bir belediyenin yaptığı en güzel yatırım, insanına yaptığı yatırımdır” diyen Sadıkoğlu, Ağıllar Köyü Rekreasyon Alanı’nın köy halkına hayırlı olmasını diledi.

Çocuklar, gençler ve aileler için

Yaklaşık 2 bin 400 metrekarelik alanda hayata geçirilen rekreasyon alanında; modern basketbol sahası, yürüyüş yolları, futbol oyun alanı, dinlenme alanları ve çeşitli çevre düzenlemeleri bulunuyor.

Yeni alanın çocukların, gençlerin ve ailelerin birlikte kaliteli ve keyifli zaman geçirebileceği bir sosyal yaşam alanı olarak hizmet vermesi hedefleniyor.