Hükümet, halkın kaygısını görmezden mi gelecek?

Kıbrıs’ın kuzeyinde artan suç oranları, denetimsizlik ve sınır kapılarından kontrolsüz girişler kamuoyundaki tedirginliği tırmandırırken, Meclis olağanüstü bir sınavla karşı karşıya.

Cumhuriyet Meclisi Başkanlığı, CTP’nin sunduğu dilekçeyi işleme koyarak Genel Kurul’u pazartesi günü toplanmaya davet etti; ancak hükümet ortaklarının hem oturumu hem de halkın kaygısını boykot etme hazırlığnda olduğu öğrenildi.

Cumhuriyetçi Türk Partisi milletvekilleri ile Bağımsız Milletvekilleri Ayşegül Baybars ve Jale Refik Rogers pazartesi günü Genel Kurul salonunda hazır bulunacaklarını duyururken, hükümet kanadının oturuma girmeyerek toplantı yeter sayısını kasıtlı olarak engelleyeceği konuşuluyor.

"Sorun polisiye değil, siyasi irade eksikliği"

Meclis Başkanlığı’na yapılan olağanüstü çağrı başvurusunun ardından açıklamalarda bulunan CTP Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, polisin olay sonrası müdahalede başarılı olduğunu fakat suçun önlenmesi noktasında devlet mekanizmasının işlevsiz kaldığını belirmişti.

Gerçek gündemden kaçış

Halkın can güvenliği ve huzurunun tartışılacağı bir oturumdan kaçmayı seçen UBP-DP-YDP hükümetinin nisap engeli yaratma girişimi, "sorumluluktan kaçış ve memleketin can alıcı sorunlarına sırt dönme" olarak yorumlanıyor.

Pazartesi günü hükümet vekillerinin sergileyeceği tutum, iktidarın toplumun gerçek kaygılarıyla yüzleşip yüzleşmeyeceğini net bir şekilde gözler önüne serecek.