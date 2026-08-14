“Öğretmenin emeğini ve kanaatini hiçleştirecek değişikliğe karşı buradayız”

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Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS), tüzük değişikliklerinin görüşüleceği Yüksek Danışma Kurulu toplantısı öncesinde Eğitim Bakanlığı önünde toplanarak, toplantı çağrısının gece saatlerinde telefonla yapılmasına ve değişikliklerin içeriğine tepki gösterdi.

KTOEÖS Başkanı Ahmet Karaoğulları, 8 eğitsel kolun ders denkliğinin kaldırılması ve diğerlerinin sürelerinin sınırlandırılmasının öğretmenlerin iş yükünü artıracağını ve öğretmen adaylarının istihdamını olumsuz etkileyeceğini belirterek, düzenlemelerin laik, çağdaş ve bilimsel eğitim anlayışından uzaklaşmaya yol açacağını söyledi.

“Bu kadar ciddi bir konunun gayriciddi ele alınmasını kınıyoruz”

Karaoğulları, kendilerine bu sabah iletilen resmi belgenin üzerinde 12 Ağustos tarihinin bulunduğunu belirterek, toplantının tebliğ edilme biçimine tepki gösterdi.

“Yangından mal kaçırırcasına öğretmenin emeğini, gençlerin geleceğini çalmak adına Yüksek Danışma Kurulu’na dün akşam saat 20.40’ta Eğitim Bakanlığı Müsteşarı tarafından aranarak bugün yapılacak toplantıya davet edildik” diyen Karaoğulları, “Resmi belge sabah 08.19’da tarafımıza iletildi ve üzerinde 12 Ağustos tarihi bulunuyor. Bu kadar ciddi bir konunun bu kadar gayriciddi ele alınmasını kınıyoruz” ifadelerini kullandı.

“Öğretmenin iradesinden ve örgütlülüğünden bu denli korkulmaz”

Tüzük değişikliğinin öğretmenin emeğini ve kanaatini etkisizleştireceğini, öğrencilerin motivasyonunu ise düşüreceğini söyleyen Karaoğulları, toplantı çağrısının gece saatlerinde yapılmasına da tepki gösterdi.

KTOEÖS’ün demokratik tepkisini ortaya koymak amacıyla Eğitim Bakanlığı önünde bulunduğunu belirten Karaoğulları, “Bugün burada öğretmenin emeğine, kanaatine ve bu memleketin geleceği olan çocuklarımızın emeklerinin güçleştirileceği tüzük değişikliğine karşı demokratik tepkimizi koymak adına buradayız” diye konuştu.

“Bu öğretmen dimdik buradadır”

Eğitim Bakanı’nın öğretmenlere yönelik geçmişte yaptığı açıklamalara da tepki gösteren Karaoğulları, “Bu memlekette ‘az çalışan öğretmeni çalıştıracağım’, ‘daha niteliklisini Türkiye’den getireceğim’ diyen bakana karşı bu öğretmen dimdik buradadır” dedi.

Karaoğulları, Ünal Üstel’in “Hiç kimse UBP’ye ‘hırsız’ diyemez” açıklamasına da atıfta bulunarak, şöyle devam etti:

“Daha dört ay önce hayat pahalılığıyla ilgili emekçinin cebine el uzatanlar hırsızdırlar. Bu memleketin dağını, kıyısını, orman arazisini peşkeş çekenler hırsızdırlar. Bu memleketin öz değerlerini özelleştirmek kaydıyla apaçık hırsızlık yapıyorlar, hırsızdırlar.”

“Öğretmen nakillerini kapı arkalarında yapmak hırsızlıktır”

Öğretmen nakillerine ilişkin de konuşan Karaoğulları, “Öğretmenlerin nakillerini kapı arkalarında, tek yanlı olacak şekilde yapmak, nakilleri şeffaflıktan uzak kendi hesaplarıyla gerçekleştirmek, binlerce öğretmen adayının haklarını kendi yandaşlarına peşkeş çekmek hırsızlıktır” ifadelerini kullandı.

“Ne amaçladıklarını biliyoruz. Bunun hesabını ödeyeceksiniz”

Karaoğulları, gece saatlerinde tebliğ edilen “Ortaokullar ile Ortaöğretim Kurumları Sınıf Geçme Sınav Tüzüğü” ile “Eğitsel Kol Etkinliklerinin Ders Saatlerine Denkliği Tüzüğü” değişikliklerinin görüşüleceği Yüksek Danışma Kurulu toplantısına katılacaklarını belirtti.

Kamusal eğitime yatırım yapılmadığını, öğretmen eksiklerinin tamamlanmadığını ve okulların altyapısına yeterli bütçe ayrılmadığını söyleyen Karaoğulları, 8 eğitsel kolun ders denkliğinin kaldırılmasına ve geriye kalanların sürelerinin sınırlandırılmasına tepki gösterdi.

Karaoğulları, bu düzenlemelerle kol saatlerinden tasarruf edilmesinin dışarıda bekleyen binlerce öğretmen adayının istihdamını olumsuz etkileyeceğini ve görevdeki öğretmenlerin iş yükünü artıracağını söyledi.

Tasarruf edilecek saatlerin yerine, “alınan talimatlar doğrultusunda” yeni ders kollarının konulmak istendiğini söyleyen Karaoğulları, bunun laik, çağdaş ve bilimsel eğitimden uzaklaşarak “biat eden nesiller yetiştirme” amacı taşıdığını ifade etti.

Karaoğulları, “Ne amaçladıklarını biliyoruz. Bunun hesabını ödeyeceksiniz” dedi.