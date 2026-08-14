Savunma: “Yardım etmek amacıyla ülkeye geldi”

Metropol Süpermarket'te meydana gelen bıçaklı saldırıyla ilgili tutuklanan M.B.K., yeniden mahkemeye çıkarıldı, 3 ay süre ile cezaevine gönderilmesine karar verildi.

Polis, M.B.K.’nin Ocak 2026’da tanışarak kısa süre birliktelik yaşadığı Z.A.’nın yeniden birliktelik teklifini kabul etmemesi üzerine, 3 Ağustos’ta Ortaköy’den satın aldığı bıçakla genç kadının peşine düştüğünü hatırlattı. Zanlının Taşkınköy’deki bir süpermarkette Z.A.’yı 23 santimetrelik bıçakla öldürmek kastıyla defalarca bıçakladığını, ardından aynı bıçakla kendisini yaraladığını belirten polis, M.B.K.’nin “taammüden katle teşebbüs, ağır yaralama ve kanunsuz bıçak taşıma” suçlarından tutuklandığını kaydetti.

Zanlının avukatı, müvekkilinin temmuz ayında Z.A. ile görüşmeyi kestiğini, Z.A.’nın kendisini arayarak patronlarından işkence ve şiddet gördüğünü söylediğini, zanlının da ona yardım etmek amacıyla ülkeye geldiğini iddia etti.

Savunma, zanlının İstanbul’da psikiyatrik tedavi gördüğünü ve ilaç kullandığını da ileri sürerek, duygularıyla oynandığını söyledi.

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“Başında bıçağın bir parçası bulundu”

Polis, genç kadının entübe edildiğini, şimdiye kadar üç kez ameliyata alındığını ve dün yapılan ameliyatta başında bıçağın bir parçasının bulunduğunu açıkladı.

Olay yerinde yapılan incelemede birçok materyalin emare alındığını kaydeden polis, M.B.K.’ye ait bir, genç kadına ait iki cep telefonunun da emare olarak alındığını söyledi. Polis ayrıca zanlının Barış Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nde doktor kontrolünden geçirildiğini belirtti.

“Zanlı suçunu kabul etti, 60’ın üzerinde ifade alındı”

Polis, zanlının ifade vererek suçunu kabul ettiğini, Z.A. ile tanıştığı günden olay gününe kadar olan süreci anlattığını ve bu ifadenin teyit ve tekzibinin sürdüğünü kaydetti. Mesele kapsamında 60’ın üzerinde ifade temin edildiğini belirten polis, zanlıdan ve müştekiden alınan kan örneklerinin Ankara’ya gönderildiğini söyledi.

Parmak izleri ile cep telefonlarının incelemeye gönderildiğini ve sonuçların beklendiğini kaydeden polis, zanlıyla birlikte ülkeye gelen ve 3 Ağustos’ta Türkiye’ye dönen bir şahıstan da ifade temin edileceğini belirtti.

“Genç kadının durumu kritik”

Polis, genç kadının durumunun kritik olduğunu, olayın her an planlı cinayete dönüşebileceğini ve bu nedenle zanlıya henüz dava okunmadığını açıkladı. Zanlının İstanbul’da yaşadığını, muhasebecilik yaptığını ve KKTC ile bir bağının bulunmadığını söyledi.

Savunma: “Yardım etmek amacıyla ülkeye geldi”

M.B.K.’nin avukatı ise müvekkilinin temmuz ayında Z.A. ile görüşmeyi kestiğini, Z.A.’nın kendisini arayarak patronlarından işkence ve şiddet gördüğünü söylediğini, zanlının da ona yardım etmek amacıyla ülkeye geldiğini iddia etti.

Savunma, zanlının İstanbul’da psikiyatrik tedavi gördüğünü ve ilaç kullandığını da ileri sürerek, duygularıyla oynandığını söyledi.

M.B.K. 3 ayı aşmamak üzere cezaevine gönderildi

Savcı Şayan Ergüden, olayın toplum içerisinde ve kameralar önünde yaşandığını, infial yarattığını, müştekinin hayatta olduğunu ve zanlının tutuksuz yargılanması halinde genç kadın için tehlike oluşturabileceğini belirtti. Ergüden ayrıca işlenen suçların müebbet hapis öngördüğünü ifade ederek zanlının tutuklu yargılanmasını talep etti.

Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, yaşanan olayın vahametine değinerek M.B.K.’nin 3 ayı aşmayan süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.