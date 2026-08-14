Aşırı sıcaklarda açık alanda çalışma yasağı 23 Ağustos’a kadar uzatıldı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, yüksek ve aşırı sıcak hava koşullarının devam edeceği öngörüsü üzerine, açık alanlarda 12.00-16.00 saatleri arasında uygulanan çalışma yasağının 23 Ağustos 2026 tarihine kadar uzatıldığını açıkladı.

Meteoroloji Dairesi’nden alınan güncel veriler doğrultusunda alınan karara göre, 17-23 Ağustos tarihleri arasında, her iki tarih de dahil olmak üzere, açık alanlarda saat 12.00 ile 16.00 arasında çalışma yapılmayacak.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Oğuzhan Hasipoğlu, sıcaklık değerleri normale dönene kadar çalışanların sağlığını riske atmayacaklarını belirterek, işverenlere yasağa eksiksiz uyma çağrısında bulundu.

Yasak tüm açık alan çalışanlarını kapsıyor

Bakan Hasipoğlu, yasağın yalnızca belirli sektörlerle sınırlı olmadığını vurgulayarak; inşaat çalışanları, belediye emekçileri, yol ve altyapı ekipleri, tarım çalışanları, temizlik personeli, teknik ekipler, saha çalışanları ve görevi gereği açık alanda çalışan basın emekçileri dahil tüm meslek gruplarının uygulama kapsamında olduğunu belirtti.

“Çalışanın hangi sektörde çalıştığı değil, aşırı sıcak altında açık alanda çalışıp çalışmadığı bizim için esastır” diyen Hasipoğlu, hiçbir çalışanın 12.00-16.00 saatleri arasında aşırı sıcaklara maruz bırakılmasını istemediklerini kaydetti.

“Denetimlerimiz devam edecek”

Yasağın uygulandığı süre boyunca Çalışma Dairesi müfettişlerinin saha ve iş yerlerindeki denetimlerini sürdüreceğini açıklayan Hasipoğlu, işverenlerden 17-23 Ağustos tarihleri arasında yasağa eksiksiz uymalarını istedi.

Hasipoğlu, “Bugüne kadar alınan tedbirlere büyük ölçüde uyum gösteren, çalışanlarının sağlığını ve güvenliğini gözeten tüm işverenlerimize teşekkür ediyorum. Ancak bu konuda taviz vermeyeceğimizin de bilinmesini istiyorum” dedi.

“İnsan sağlığı her şeyden önce gelir”

İş sağlığı ve güvenliğinin yalnızca yasal bir yükümlülük olmadığını, çalışma hayatının temel sorumluluklarından biri olduğunu vurgulayan Hasipoğlu, aşırı sıcakların sürdüğü dönemde gerekli önlemlerin alınmasının zorunlu olduğunu söyledi.

Hasipoğlu, işverenlere, “Çalışanlarımızı sıcağın altında bırakmayın. 12.00-16.00 saatleri arasındaki yasağa uyun. Gerekli İş Sağlığı ve Güvenliği tedbirlerini eksiksiz alın” çağrısında bulundu.

Yasağa uymayanlar ihbar edilebilecek

Açık havada ve sürekli güneş altında çalışma yasağına aykırı uygulamalar, Alo 102 İhbar Hattı, 0539 109 50 50 WhatsApp İhbar Hattı ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın resmi sosyal medya hesapları üzerinden bildirilebilecek.

Bakanlık, ihbarlarda iş yeri bilgisi ve konumun yanı sıra mümkün olması halinde fotoğraf veya video gibi destekleyici bilgilerin de paylaşılabileceğini belirtti.

Hasipoğlu, Bakanlığın sahadaki denetimlerini sürdüreceğini ve çalışanların sağlığının korunması konusunda gerekli tedbirleri almaya devam edeceğini ifade etti.