"Belediyemizin depolarına normalde düşenin %5’i kadar bir su düşüyor"

Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, elektrik kesintisiyle birlikte su sıkıntısı yaşandığını açıkladı, "Şuan belediyemizin depolarına normalde düşenin %5’i kadar bir su düşmektedir" dedi.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Şenkul, geçmiş arızalardan da yaşadıkları tecrübelere işaret ederek su temininin normale dönmesinin 24-48 gibi bir zaman alabileceğini belirtti ve bölge halkını suyu yalnızca acil ihtiyaçlar için kullanması konusunda çağrı yaptı.

Şenkul'un paylaşımı şöyle:

"Ülke geneli elektrik kesintilerinden hepimizin etkilendiği gibi Geçitköy'den ülkeye verilen “Türkiye Suyu” ve kuyulardan sağlanan “Yerel Su” da etkilenmiştir.

Şuan belediyemizin depolarına normalde düşenin %5’i kadar bir su düşmektedir.

Elektriğin henüz tam olarak sağlanamadığını da düşündüğümüz zaman ülke genelinde su teminin normale dönmesi geçmiş arızalardan edindiğimiz tecrübeye göre 24-48 saat arası bir zaman alacaktır.

Şebeke ne kadar az boşalırsa, sorunun aşılması da o kadar erken olacaktır.

Bu noktadan hareketle lütfen sadece acil ihtiyaçlar için suyu kullanalım.

Özelde bu paylaşım Girne için olsa da tüm ülkede şebeke ayni mantıkla işlediğinden tüm bölgeler için de bu detay bilginin önemli olduğunu düşünüyorum."