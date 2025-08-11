Baytun Tuna yeniden Büro-İş başkanı seçildi

Büro-İş Sendikası’nın 5. Olağan Genel Kurulu, Cuma günü Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği’nde gerçekleştirildi.

Sendika üyeleri, genel kurulda aldıkları kararla mevcut başkan Baytun Tuna ile yola devam etme yönünde karar verdi. Yeni dönemde de başkanlığa Baytun Tuna seçildi.

Genel kurulda belirlenen yeni Yönetim Kurulu ise şu isimlerden oluştu:

Genel Sekreter Halil Karagöl, Mali Sekreter Hüseyin Köprülü, üyeler Fırat Oğlak, Ümit Çağlıyan, Engin İmre ve Lütfi Köksal.

Büro-İş Başkanı Baytun Tuna yaptığı yazılı açıklamada, kendisine duyulan güveni boşa çıkarmayacağını belirterek, “Aynı adalet ve eşitlik duygusuyla üyelerimizin haklarını savunmaya ve geliştirmeye, üyelerimizi kaynaklarla buluşturmaya ve gelişimleri için eğitim olanakları sunmaya ekibimle birlikte devam edeceğiz” dedi.