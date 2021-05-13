Bayramlık…

Geçen yıl Ramazan Bayramı’nın hemen ardından yazmıştım.

O zamanki hükümet UBP-HP hükümeti… Başbakan Tatar, Yardımcısı da Özersay…

***

“Bayramın son günüydü…

Sabah uyandım, televizyonu açıp bir bakayım dedim, sabah sabah bir şeyler var mı diye…

Siyasi bir haber beklentim yoktu çünkü dediğim gibi bayramdı, her yer kapalıydı, tatil vardı.

Güne dair veya bir gün önceden kalan, yaşama dair neler vardı acaba!

O da ne!

Karşılıklı ekranlarda Oktay ve Tatar konuşuyorlar, bir protokolün imzalanmasından söz ediyorlardı…

Arşiv miydi acaba?

Geçmişten bir hatırlatma mıydı?

Ama geçmişte dijital ortamda bir protokol imzası da hatırlamıyordum…

Maskeler de yoktu üstelik ağızlarda, burunlarda…

Derken kamera salon içine dönünce baktım ki maskeli kişiler var salonda…

Demek ki yeni bir şeydi.

Ama ben mi kaçırmıştım, benim mi haberim olmamıştı böyle bir protokol imzasından…

Sonradan anladım ki hiç kimsenin haberi yokmuş.

Hatta Başbakan Yardımcısının da haberi yokmuş.

Onun olmayınca ne diğer bakanların, ne de meclisteki diğer siyasi partilerin haberinin olması mümkün değildi…

Öyle olduğu da, yani kimsenin haberi olmadığı da kısa zaman içinde anlaşıldı zaten…”

***

Şimdi bir Ramazan Bayramı daha geldi.

Bu bayramda da sürpriz bir imza atılır mı!

Yoksa zaten imzalanan protokol gereği gelmeyen paralar dururken başka bir imzaya gerek yok mu!

Yine de belli olmaz, bu kez açık açık ifadelerin yer aldığı bir sözleşme hazırlanır ve; “Şunu yaparsanız bu kadar para, bunu yaparsanız şu kadar para” denir.

Veya tersinden okursanız “şunu yapmazsanız para yok, bunu yapmazsanız para yok” denir.

Bizim ülkede her zaman mümkün olan şeyler bunlar…

Akla, mantığa uygun olmayabilir ama bir şekilde uydurulur yapılanlar… Siz kabul etmeseniz bile kabul etmeye hazır olanlar her zaman vardır.

***

Geçen yıl hatırladığınız gibi yani geçen yıl Ramazan Bayramı’nda UBP-HP hükümeti vardı… Şimdi UBP-YDP-DP azınlık hükümeti…

Geçen yıl Ramazan Bayramı’nda Ersin Tatar Başbakandı, Özersay Yardımcısı…

Bu yıl Tatar, Saray’a çıkarıldı, Özersay bıraktığı parti başkanlığını geri aldı.

İşte bu geçtiğimiz Ramazan Bayramı’nda Tatar’ın, Yardımcısı’nın bile haberi olmadığı sözleşmeyi imzalamasının ardından Saray’a çıkması çok hızlı oldu.

O imzanın bir katkısı var mıydı bunda bilemem ama eminim ki imzaladığı sözleşmenin maddelerinde ne olduğunu Tatar bile bilmiyordu o gün…

İşte o yüzden de Saray’a çıkarılacak bulunmaz kumaştı ‘kişiydi’ Ersin Tatar…

Ve öyle oldu.

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Bu bayramın size olumsuz değil ama olumlu sürprizler getirmesini dilerim.

Umutlarımız hiç körelmesin.