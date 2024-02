Basın-Sen: “Sosyal medya aracılığı ile düşüncelerini ifade eden insanlarımızı etik değerlere uymaya davet ediyoruz”

Basın Emekçileri Sendikası (Basın-Sen), kendi özgür iradesi ile yayın yapan bazı kişilerin vatandaşların kişisel hak ve özgürlüklerini ihlal ettiğini belirterek, sosyal medya aracılığı ile düşüncelerini ifade eden herkesi etik değerlere uymaya davet etti.

Basın-Sen'den yapılan yazılı açıklamada, son dönemlerde vatandaşların kişisel hak ve özgürlüklerinin sosyal medya aracılığı ile ihlal edildiğine dair şikayetler olduğu kaydedildi.

Açıklamada, “Özellikle herhangi bir meslek örgütüne üye olmayan, kendi özgür iradesi ile yayın yapan bazı kişilerin bu ihlalleri süreklilik haline getirmesi elbette gazetecilik mesleğini de olumsuz yönde etkilemektedir. Doğal olarak her bir birey, kimin gazeteci olup kimin gazeteci olmadığını bilmiyor ve her yazı yazanı ve/veya her program yapanı basın emekçisi olarak kabul ediyor. Bizler her bir bireyin özgürce düşüncelerini ifade edebilmeleri için hem meclis komitelerinde büyük mücadeleler vermiş, hem de birçok zorluğa göğüs germiş basın sektöründe örgütlü sendika olarak, sosyal medya aracılığı ile düşüncelerini ifade eden insanlarımızı etik değerlere uymaya davet ediyoruz” ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada ayrıca, mesleği yapan ve bu meslekten hayatını geçiren basın emekçileri ile hobi veya popülizm için basın etik değerlerini ayaklar altına alarak yapmaya çalışan fenomenlerin aynı kefeye konulmaması istendi.

Açıklamada, “Mesleğimiz bizler için çok değerlidir, bu bağlamda basın emekçileri olarak sizler için en doğru haberleri yapmaya ve sizleri en gerçek bilgilerle donatmaya devam edeceğiz” denildi.