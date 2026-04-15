Başı kesilmiş tavuk!

Tüm Dünya’da ama en başta da İngiltere’de gıda fiyatlarının ciddi şekilde pahalılaşacağı uyarısı yapılıyor…

Tabii ki “ciddi” diyoruz ama KKTC enflasyon rakamları kadar “ciddi” olmadığını eklemekte fayda var!

Kim yapıyor bu uyarıyı?

Mesela dünyaca ünlü Financial Times gazetesi…

Evet, özellikle İngiltere’de durum hiç de iyi değil…

Gazetelere göre küresel gerilim benzin, enerji ve mortgage faturalarını artırıyor… İngiltere daha yavaş büyüme, daha düşük istihdam ve daha yüksek yaşam maliyetleriyle karşı karşıya.

Sıkışan kamu maliyesi savunma yatırımlarını geciktiriyor…

Ve savunmaya para ayrılamadığı için de mesela komutanlara göre, ülkenin askeri gücü zayıflıyor…

Hükümetin 3,5 milyar sterlinlik tasarruf yapması bekleniyor ama bu başarılamıyor…

Toparlanma mı?

Belki 2027!

Ama o da enerji fiyatlarına bağlı!

Maliye Bakanı Rachel Reeves, savunma harcamalarında yılda 2,5 milyar sterlinin altında bir artış planlıyor…

Bu rakam, askeri yetkililerin taleplerinin çok altında.

Eleştirmenler güvenlik risklerinin arttığı konusunda uyarıyor; Başbakanlık daha ileri adımlar atması yönünde baskı altında.

Bu arada İngiltere, Donald Trump’a da güvenmiyor…

Rachel Reeves, Donald Trump'ın Körfez kriziyle ilgili tutumunu kınayarak, ABD'nin bir çıkış planının olmadığını ve enerji maliyetleri ve piyasa dalgalanmaları yoluyla İngiliz halkını olumsuz etkilediğini söyledi.

Öte yandan Uluslararası Para Fonu IMF, İran'la ilgili artan gerilimlerin küresel ekonomiyi durgunluğa sürükleyebileceği ve G7 ülkeleri arasında en çok İngiltere'nin etkileneceği konusunda uyarıda bulundu.

The Guardian gazetesine göre, “… İngiltere'nin enerji ithalatına bağımlılığı ve kırılgan büyümesi, daha yüksek fiyatları ve daha düşük üretimi daha da büyüterek hane halkı ve kamu maliyesi üzerindeki baskıyı artıracaktır.”

Şimdiiiiii!

İngiltere gibi büyük bir ekonomi – enerjiyi ithal etme konusunda “sıkıdaysa”; ya da şöyle söyleyelim; bir ekonomi hangi büyülükte olursa olsun, enerji ithalatına bağımlıysa, içinde bulunduğumuz süreçte yaşanacak küresel her türlü fiyat artışından daha çok etkilenecek!

KKTC de büyüklüğüne bakılmaksızın; en ağır şekilde etkilenecek ekonomilerden biri olacak…

Enerji fiyatlarındaki artışı geçin, inanılmaz büyülükte bir kayıt dışı para akışının olduğu – nüfusun bilinmediği – yapılacak hesapların da haliyle tutmayacağı karman çorman bir “mali yapı” söz konusudur!

Ve bu durum acildir!

Evet, KKTC için örneğin savunma harcamaları belki hiç hesaba katılmamalı diyebiliriz ama gerçek öyle de değildir…

En basitiyle büyük alkış fırtınası ve propaganda furyası ile “Türkiye 25 milyar verecek” diye duyurulan “hikaye”nin yarısı savunma harcamasıdır… Geriye kalanın büyük kısmı da imam hatip lisesi yapımına ayrılmıştır!

Evet, İran’dı, Amerika’ydı, İsrail’di, Trump’tı, Hürmüz Boğazı’ydı derken tüm Dünya ciddi bir belirsizlik ve tabii ki kırılganlık içerisindedir…

Bizde eksik olan, bu kırılgan ve belirsiz noktada, yalanla, propagandayla idare ederken en küçük bir gelecek planı yapılmıyor, yapılamıyor olmasıdır!

Tam da “başı kesilmiş tavuk” olma halindeyiz!

Üstüne üstlük kendi kendimize karar veremiyoruz!

Geleceğimizi şekillendiremiyoruz!

Bana göre nettir de örneğin sendikalarımıza göre “Kimi sorumlu tutup hesap soracağımız bile net değil!”

Ne yapıyoruz?

Facebook’larda hesaplarımızın kapatılıp kapatılmaması ile uğraşıyoruz!

Ağlıyoruz!

Ama mesela değil sadece Facebook hesaplarımızın; her türlü iletişim – bilişim tabanı ve tavanının yabancı bir şirkete devredilmesine ve gizli gizli gaz dahi çıkaramayacak olmamıza, hiç ses vermiyoruz!

Başı kesilmiş tavuk işte!

Artık bitti!

Canımız çıkana kadar tepineceğiz, sonra gapsalis, gaynatma, yanına da magarına…

Hellim bulursanız rendeleyin da tamamdır!





Bu yaz bizi bekleyen tehlikeler! En önemlisi yangın!

Evet, sıcaklar başladı gibi…

En azından çok iyi biliyoruz ki, bu sene iyi yağış oldu ve bütün Ada yemyeşil oldu…

Ama yine çok iyi biliyoruz ki bu yeşil otlar, yakında sararacak!

Kuruyacak!

Ve en ciddi yangın riskini oluşturacak…

Haaa bu yaz başka bizi neler bekliyor?

Pahalılık ve elektriksizlik!

Ayrıca İskele bölgesinde susuzluk!

Ama şimdilik ya da bugünlük sadece yangınlara değinelim…

Neden?

Çünkü dün bu konuda önemli bir basın toplantısı gerçekleştirildi…

Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı (SSTB), İtfaiye Müdürlüğü ve Orman Dairesi'nin yangınlara karşı tüm imkân ve kabiliyetleriyle hazır olduğu kaydedildi…

Sivil Savunma Teşkilatı Başkanı Hakan Balaban, yangınları önleme konusunda en büyük etkenin bilinçli, duyarlı ve sorumluluk sahibi davranışlar alacağını belirtti.

Balaban'ın konuşma yaptığı etkinliğe, İtfaiye Müdürü Rıza Sönmez, Orman Dairesi Müdürü Ercan Poyraz ve afetlerde gönüllü olarak müdahalelere katılan Kıbrıs Arama Kurtarma Derneği (KARK), Sivil Afet Timi Derneği (SAT), Kıbrıs Türk Arama Kurtarma Derneği ve Doğal Afet Arama Kurtarma Derneği (DAAK) yetkilileri araçlarıyla birlikte katıldı.

Lefkoşa'da Atatürk Stadı'nın otoparkında yer alan basın bilgilendirme etkinliğinde, Başkan Balaban’ın üzerine vurgu yaptığı uyarıları ve bilgileri biz de buraya alalım…

Otların kuruması ve çevresel koşullardan dolayı yangın riski ciddi ölçüde yükseldi…

İtfaiye, Sivil Savunma Teşkilatı, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı ve yerel yönetimlerin araç, ekipman ve eğitimli personeli göreve hazır durumdadır…

Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı, İtfaiye Müdürlüğü ve Orman Dairesi Müdürlüğü, yangınlarla mücadeleye karşı toplam 87 araç ve 555 personel ile 24 saat esasına göre fedakarca görev yürütmektedir…

Vatandaşlarımıza da önemli görevler düşmektedir. Özellikle yaz aylarında, anız yakılmaması,

ormanlık ve kırsal alanlarda ateş kullanılmaması, sigara izmaritlerinin çevreye atılmaması, yangına sebebiyet verebilecek cam şişelerin çevreye atılmaması ve her türlü dikkatsiz davranıştan kaçınılması, hayati önem taşımaktadır.

Bu arada elektrik şebekesi kaynaklı orman yangınları konusunda sorulan soru üzerine Hakan Balaban, şebekede yangına neden olabilecek riskli noktaları belirlediklerini ve söz konusu yerlerin düzenlenmesi için Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu'na yer bilgisini verdiklerini, bunların kontrol edileceğini ve düzeltilmeyen yerlerin düzeltilmesinin sağlanacağını belirtti.

SSTB Arama Kurtarma Şube Birimi Sorumlusu Hüseyin Soybir, de basına yangın söndürme süreçleriyle ilgili bilgi verirken, 2025'te yangına ortalama müdahale süresinin yarım saat olduğunu kaydetti.