Diploma ucuz, et pahalı (!)

Ekonomiye bakan adam "güney daha pahalı” dedi ya…

Niye kimse inanmadı?

Bir bakınız yorumlara, göreceksiniz, dalga geçiyor ahali...

Niye inanmadı kimse?

Bir sebebi şu olabilir...

O kadar çok “yalan” söylüyorlar ki…

İnsanlar artık söylenenleri tartma, teyit etme yahut sınama gereği bile duymadan, peşinen reddediyor, inanmıyor.

Ama daha önemli bir sebebi de var.

Kâğıttan konuşuyor “bakan”, hayattan değil…

Makam odasında hesap yapıyor, kasada ödeme yapan insanın yüzüne bakmıyor.

***

Şayet adanın kuzeyi iddia edildiği gibi çok daha ucuz olsaydı…

O halde niye Kıbrıslı Türkler deli gibi güneye koşuyor? Aptal mı bu insanlar, akıl tutulması mı yaşıyorlar, yoksa düpedüz enayi mi?

Peki ya madalyonun diğer yüzü...

Kıbrıslı Rumlar niye ayağını kesti buralardan, niye gelmiyor artık?

Yüzlerce, binlerce geliyordu her gün geçmişte…

***

Semizotu daha ucuz olabilir kuzeyde…

Kırmızı et iki misli pahalı…

Belki üzerine keseceğiniz soğan daha ucuz…

Restorancılar kendileri anlatıyor hayretle; güneyde menüler ne kadar hesaplı diye...

Bir balıkçıya gitse ekonomiye bakan adam…

Görecek ki yarı yarıya daha az ödeyecek…

Giyim de öyle, kuşam da...

Pirinç daha ucuz tamam da...

Pilavın üstüne et ne olacak?

***

“Adanın kuzeyi çok daha ucuz” dedi ya ekonomiye bakan adam…

Bir açıdan doğru tabii…

İnsan hayatının en ucuz olduğu yer kuzey…

Demokrasinin…

İradenin…

Siyasetin…

Misal; kuzeyde sahte diplomalı bir vekile, sığınıp gizlenebileceği bir dokunulmazlık zırhı anında bahşedilebiliyor.

Yeni bir yasa yapıldı şimdi…

Örgüt başkanı, hile suçlamasıyla tutuksuz yargılanabilecek.

Üst düzey bürokratların rüşvet iddiaları gizli saklı görülecek ve gazeteciler bu kirli çarkı yazmaya cüret ederse bu bir “suç” sayılacak.

Çalarsa değil...

Yazarsa (!)

***

Bir bir "ucuzluk" örneği...

Memlekete turist maskesiyle gelip, arsızca buralara çöken herkes tek bir kalemde “affedilecek”…

Kaçak olsa da…

Göçek olsa da…

***

Neyse...

Avrupa marka çocuk bezi daha ucuz olabilir güneyde...

Burada başka bir bez ekonomisi var.

Milli (!)

Çok daha hesaplı.

Değiştikçe ucuzluyor...

Zat-ı şahaneleri pisledikçe...



