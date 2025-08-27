“5 yılda suça sürüklenen çocuk sayısı %170 arttı”

Barolar Birliği İnsan Hakları Komitesi Başkanı Avukat Aslı Murat, çocukların adalet sistemiyle yüz yüze bırakıldığı tabloyu rakamlarla ortaya koydu.

Murat, “2020’de 47 çocuk yargı önüne çıkarken, 2024’te bu sayı 127’ye fırladı. Dava sayıları katlanarak artıyor; devletin koruması altında olması gereken çocuklar mahkeme koridorlarına sürükleniyor.” dedi.

Çocukların suça sürüklenmesinde cinsiyetin de etkili olduğunu belirten Murat, “%90’dan fazlası erkek çocuk. Bu, tesadüf değil. Erkeklik rolleri, şiddet ve güç dayatması adalet istatistiklerine kazınıyor.” ifadelerini kullandı.

Dosyalarda en çok hırsızlık, şiddet ve kavga davalarının yer aldığını aktaran Murat, “2023 ve 2024’te hırsızlık davaları patladı. Şiddet suçları da yeniden yükselişte. Daha da vahimi, bazı suç türlerindeki artış, çocukların ‘nasıl olsa az ceza alırlar’ diye yetişkinler tarafından suça alet edilebileceği ihtimalini güçlendiriyor.” şeklinde konuştu.

Mahkemelerin verdiği kararların da sorunun boyutlarını gösterdiğini dile getiren Murat, “Çoğunlukla hapis ve kefalet. Sosyal hizmet gözetimi, sınama, rehabilite edici önlemler ise yok denecek kadar az. Tabii ki bunun en önemli sebebi; sosyal devlet olmanın gereklerinin yerine getirilmemesi, yargılama sonrasındaki mekanizmalardaki eksiklikler.” dedi.

“Devlet, çocukların suça sürüklenmesini önlemek için hiçbir adım atmıyor”

Verilerin yalnızca 16 yaşından küçük sanıkları kapsadığına dikkat çeken Murat, “Karşımızda, yetişkin bile sayılmayan çocukların adalet sistemiyle nasıl yüz yüze bırakıldığını gösteren çıplak bir gerçeklik var. Cezaevinde ‘çocuk bölümü’ inşa edildi ama personel yetersizliğinden hâlâ açılmadı. Çocukların rehabilitasyonuna dair çağdaş yöntemler geliştirilmedi, Sosyal Hizmetler Dairesi bu yönüyle güçlendirilmedi.” ifadelerine yer verdi.

Çocukların korunmadığını vurgulayan Murat, “Devlet, çocukların suça sürüklenmesini önlemek için hiçbir adım atmıyor. Okullardaki zorbalık oranları da bu çerçevede değerlendirilmesi gereken bir başka göstergedir. Çocukların korunmadığı, önleyici mekanizmaların kurulmadığı her durumda tablo ağırlaşıyor.” dedi.