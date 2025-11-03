Barçın: “2026 bütçesinde HP yok, çalışanların hakkı gasp mı edilecek?”

UBP içindeki kriz sürerken, CTP Milletvekili Devrim Barçın ekonomik tabloya dikkat çekti. Barçın, hayat pahalılığı (HP) oranlarının açıklandığını belirterek, hükümete “2026 bütçesinde çalışanların hakkını nasıl ödeyeceksiniz?” sorusunu yöneltti.

Barçın, açıklamasında şu verileri paylaştı:

Ekim ayı HP’si %1.09 Dört aylık HP oranı %16.01, yıl sonu itibarıyla %20’ye dayanması bekleniyor Yıllık HP oranı %36.33 2026 bütçesinde personel gideri artışı yalnızca %23.33 olarak öngörülüyor Barçın, bu farkın bütçede karşılığı olmadığını belirterek, “Bu durumda 2026’nın maaşlara yansıtılacak ilk 6 aylık HP’si bütçede yok. 2026 yılında oluşacak HP’yi kamu çalışanı, kamu emeklisi ve sigorta emeklilerine vermeyecek misiniz, yoksa daha bütçe geçmeden ek bütçe mi hazırlayacaksınız?” diye sordu.

“2026 bütçesi ultra büyüklükte açıkla geliyor!”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Devrim Barçın, 2026 yılı bütçe yasa tasarısını sert sözlerle eleştirdi.

BRT’de Gündem 12 programına katılan Barçın, “KKTC tarihinin en büyük bütçe açığını geçen yıl görmüştük, ama bu yılki açık ‘ultra bir büyüklüğe’ ulaşmış durumda” dedi.

Barçın, 2025 bütçesinde 18 milyar 279 milyon TL olarak öngörülen açığın, 2026 bütçesinde 25 milyar 697 milyon TL’ye çıkarak yüzde 40,58 oranında büyüdüğünü söyledi.

Devrim Barçın “2026 yılında giderlerimizi karşılayacak gelir eksikliğimiz var. Bu nedenle Maliye Bakanlığı, açık bütçe yasa tasarısını Meclis’e göndermiş durumda,” dedi.

“TC’den kamu maliyesine aktarılan pay sıfıra doğru gidiyor”

Barçın, Türkiye Cumhuriyeti’nden maaş ödemeleri için aktarılması öngörülen kaynağın da ciddi biçimde azaldığına dikkat çekti:

“Geçen yıl bu rakam 4 milyar TL idi. 2026 bütçesinde ise 2 milyar 300 milyon TL’ye düşürülmüş. Yani yüzde 42,50 oranında bir azalma söz konusu. Üstelik yüzde 40’lara yaklaşan bir enflasyon varken...”

CTP’li vekil, bu durumun “Türkiye’nin artık kamu maliyesine doğrudan kaynak aktarmayacağı” anlamına geldiğini söyledi.

Barçin, “Bu tablo, hükümetin ev ödevlerini yapmadığını ve dış desteğin giderek azaldığını açıkça gösteriyor,” dedi.

“Maaş artışları enflasyonu yakalayamayacak”

Personel giderlerindeki artış oranının yüzde 23,33 olarak belirlendiğini söyleyen Barçın, bu rakamın hayat pahalılığı karşısında yetersiz kaldığını ifade etti:

“Bizim elimizdeki verilere göre 3 aylık hayat pahalılığı yüzde 14,56. Yıl sonuna kadar yüzde 20’ye dayanması öngörülüyor. 2026’nın ilk 6 ayında hayat pahalılığı ödemesini de düşündüğümüzde şuandaki kamu maliyesinin Meclis'e sevk ettiği bütçede bu içinde bulunduğumuz 2025 yılının 6 aylık hayat pahalılığınındın sonra oluşacak hayat pahalılığının maaşlara yansıtılamayacağı veya ek bütçe yapma ihtiyacının daha bu bütçe geçmeden ortaya çıktığı gerçeği ile karşı karşıyayız.”

“Ya ek bütçe gelecek ya da hayat pahalılığı ödeneği dondurulacak”

Barçın, mevcut bütçe rakamlarının yeni bir ek bütçe ihtiyacını daha şimdiden ortaya koyduğunu belirtti:

“Özetle; 2026 yılında ya bizi yeni bir ek bütçenin beklediği. Veya Maliye’nin 2026 yılında ki bunu Sayın Özdemir Berova birçok tv programında aslında alt metin olarak okumalarını veriyordu. 2026 yılında hayat pahalılığı ödeneğinin dondurulacağının şuanda rakamlar itibarıyla görüyoruz.”

“Emekli ve çalışanlara hayat pahalılığı artışı mümkün görünmüyor”

CTP milletvekili Devrim Barçın, “Bu bütçede sigorta emeklisinden kamu çalışanına kadar hayat pahalılığı ödeneğinin verilmesi mümkün değil. Hükümet açıkça çıkıp, emeklilere ve çalışanlara bu artışın verilip verilmeyeceğini açıklamalıdır” dedi.