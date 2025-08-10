Üstel tatilden döndü, Bakanlar Kurulu 3 gün sonra 'olağanüstü' toplandı
Başbakan Ünal Üstel'in tatilden dönmesiyle Bakanlar Kurulu, üç günün ardından, Kıbrıs'ın kuzeyi genelindeki elektrik kesintilerini görüşmek üzere 'olağanüstü' toplandı.
Güneşköy Trafo Merkezi'nde 'bakımsızlık' nedeniyle Cuma günü yaşanan patlamanın ardından üç gündür Kıbrıs'ın kuzeyi genelinde geniş çaplı elektrik kesintileri yaşanıyor. YENİDÜZEN'in Başbakanlık'tan aldığı bilgiye göre toplantı sonrası 'yazılı açıklama' yapılacak, basından soru kabul edilmeyecek...
Etiketler : bakanlarkurulu